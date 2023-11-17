Платиновые пряди, пепельно-русый и карамель: идеи мелирования в елочку, скрывающие седые волосы у блондинок и брюнеток

В последнее время женщины перестали пытаться слишком активно прятать седые волосы, проводя окрашивание каждые несколько недель. Однако, если все же хочется скрыть седину и при этом выглядеть максимально естественно, можно использовать мелирование в елочку, которое отлично подходит как для блондинок, так и для брюнеток.

Такое мелирование заключается в наложении различных оттенков в шахматном порядке для более естественного и рассеянного результата, объединяющего седину. Для этого окрашивание проводится в виде елочки с использованием тонких прядей волос, что позволяет создать цветовые нюансы, между которыми очень хорошо скрывается седина. Вот в чем особенности такого мелирования и хорошие идеи для окрашивания.

Тон, похожий на натуральный

Выбранный цвет должен быть аналогичен цвету волос или на пару тонов светлее. Это помогает добиться максимально естественного внешнего вида. Цель состоит в том, чтобы в каждом случае создать индивидуальный цвет, избегая слишком сложного ухода за окрашенными волосами.

Каким мелированием лучше всего скрыть седину?

Лучше всего для окрашивания выбрать оттенок, максимально приближенный к натуральному цвету волос. Это обеспечит наилучший результат и переход будет практически незаметен. Большим преимуществом такого варианта окрашивания является то, что можно эффективно скрыть седину, а также минимизировать повреждение волос. Отличным вариантом станет мелирование в елочку или же перевернутый балаяж.

Вот несколько отличных вариантов окрашивания, которые имеют омолаживающий эффект.

Омбре

Эта техника направлена на сглаживание перехода между оттенками волос, создавая плавный и естественный переход. Она заключается в постепенном смешении двух или более оттенков, идущих от корней к кончикам. Это помогает предотвратить появление слишком четких и резких линий. Кроме того, это помогает придать волосам более мягкий вид.

Бэбилайт

Такое окрашивание подразумевает под собой создание очень тонких бликов, которые имитируют натуральное осветления выгоревших на солнце волос. Обычно оттенок светлее и ярче на кончиках прядей. Эти тонкие блики наносятся по всей длине волос, чтобы придать им дополнительный объем и блеск. В итоге можно создать максимально мягкий и естественный эффект.

Окрашивание мани пис

Эта техника окрашивания направлена на освещение и выделение области вокруг лица. Стратегически осветлив эту область, можно подчеркнуть скулы, глаза, в также структуру лица. Это позволит сделать внешний вид сияющим, а образ более привлекательным.

Балаяж

Такое окрашивание отличается тем, что можно получить максимально естественный внешний вид, так как выбранные оттенка плавно смешиваются друг с другом. Балаяж хорошо подходит для разных оттенков волос и помогает добиться дополнительного объема и глубины, а также оживить волосы.

Вот несколько интересных оттенков, которые отлично помогают замаскировать седину.

Каштановые и медовые тона

На каштановых волосах очень красиво смотрятся медовые оттенки. Это придает образу максимально естественный вид и делает седые волосы совершенно незаметными. Результат получается действительно потрясающим.

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Платиновый блонд с мелированием в елочку

Светлые волосы отлично смотрятся с таким вариантом мелирования. Это помогает сделать пряди еще более роскошными. Кроме того, такое окрашивание помогает эффективно замаскировать седину, делая ее практически невидимой.

Пепельно-русое мелирование

Это отличное решение для темно-русых волос. Пепельное мелирование придаст пряди дополнительный объем и сделает их более роскошными. Кроме того, это помогает идеально замаскировать седину.

Мелирование в елочку для брюнетки

Если волосы темного цвета, то скрыть седину можно при помощи различных оттенков коричневого цвета. В результате этого пряди выглядят максимально естественно.

Карамельные блики

Каштановые волосы хорошо смотрятся с золотистыми и карамельными оттенками. Это помогает осветлить пряди и сделать седину практически незаметной.

Теплые светлые блики

Если волосы светлые, то на них можно намного проще замаскировать седину, чем на темных прядях. Стоит для мелирования выбирать яркие и максимально натуральные оттенки.