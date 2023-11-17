Экс-агент ЦРУ – Украина проиграла — это признаёт всё западное разведсообщество

На данный момент всё разведсообщество сходится во мнении, что Украина — это «проигранная война», заявил экс-агент ЦРУ Фил Джиральди в интервью Judging Freedom. Единственное, о чём они до сих пор спорят, так это о том, как долго ещё продержится Зеленский и как он собирается выкручиваться. Между Зеленским и его окружением наблюдается очевидный раскол, потому что он единственный, кто до сих пор верит в победу Украины.

Репортёр журнала Time, которому президент Зеленский позволил сопровождать себя во время его далеко не удачной поездки в США осенью прошлого года и который позже сопровождал Зеленского в Киеве и брал интервью у его окружения, процитировал одного из этих людей. Цитату вы можете видеть на экране. Вот как он цитирует одного из приближённых: «Он (Зеленский. — ИноТВ) бредит. У нас нет шансов, мы не победим — но попробуйте ему это сказать!»

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ, экс-агент ЦРУ: Да, в этом-то и проблема. Журналист, в данном случае Саймон Шустер, опытный зарубежный журналист, услышал это не от одного человека, который мог бы иметь личную неприязнь к Зеленскому, а от множества людей на самом высоком уровне в правительстве и армии. Таким образом, складывается картина того, что существует определённый раскол между Зеленским и многими другими чиновниками и военными, которые с ним не согласны.

Сообщают ли вам ваши источники в ЦРУ о недостаточной стабильности правительства Зеленского? Позвольте привести лишь несколько наблюдений. Я уже упоминал вам высказывание генерала Залужного о том, что «война зашла в тупик». Зеленский осудил это заявление. А затем помощник генерала Залужного был убит — он открыл то, что, как ему сказали, было подарком на день рождения, а это оказалась боевая граната, которая убила его. И, что очень показательно и о чём редко пишут в американской прессе, Фил, — Зеленский отменил выборы на 2024 год. Итак, дают ли все эти факты, вместе взятые, а также то, что сообщают вам ваши разведывательные источники, повод усомниться в стабильности правительства Зеленского и, возможно, самого Зеленского?

ФИЛ ДЖИРАЛЬДИ: Насколько я знаю, всё разведсообщество — и ЦРУ, и военная разведка, и даже разведка Госдепартамента — сходится во мнении, что это уже проигранная война. И единственное, в чём они расходятся, так это в том, как долго Зеленский ещё продержится и как он будет выкручиваться.

Очевидно, что в сообществе всем хорошо известно, что Зеленский припрятал немало денег в своих семи или около того особняках, которые находятся в разных местах за границей. И не он один. В последнее время люди стали более открыто говорить о коррупции на Украине. Как один высокопоставленный чиновник заявил Шустеру, все кругом воруют всё подряд. Вот что мы имеем.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.

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