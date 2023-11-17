Мнение: О тревоге в Кремле… Сколько лет дадут Пескову?

И на старуху бывает проруха! ©

Вот, казалось бы, кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков — уж на что спикер опытный и калач тёртый. Но и он — не сдержался. Проговорился.

И теперь — кто с любопытством, кто со злорадством — широкая общественность наблюдает, что с ним будет на новую порцию «пурги».

Как обычно, старый Мазай разболтался в сарае… в данном случае — в МГИМО.

Давая интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360», он наговорил, наверное, на много лет.

«Да, сейчас время очень жёсткое, военное, которое требует жёстких мер от власти», — заявил представитель Кремля студентам. И стал развивать эту крамольную мысль дальше.

Источник: AP 2023

«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», — заявил представитель Кремля в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

«Я считаю, что, конечно, в военное время должна быть определенная цензура. И должны быть определенные правила, которые были бы неприемлемы в обычное мирное время, но сейчас они должны являться обязательным атрибутом», — подчеркнул Дмитрий Песков. При этом он затруднился ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией Вооружённых сил РФ. «Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается специальной военной операцией, я бы посоветовал 10 раз подумать», — сказал представитель Кремля.

Вот ведь какая закавыка. Ещё недавно слово из пяти букв и даже «пять звёздочек» российские правоохранительные органы считали «дискредитацией» и «фейком». Дескать, #Россия проводит специальную военную операцию, но это никак не то, что все теперь опасаются называть, потому что война никому не объявлена, военное положение не введено, и время сейчас — мирное. Думать иначе — это мыслепреступление.

А теперь кремлёвский представитель спокойно рассуждает о «военном времени» и его законах как о чём-то само собой разумеющемся. И даже говорит о цензуре в нарушение ст. 29 Конституции.

Ну разве это не дискредитация?

И чем слова о «военном времени» — не фейк?

Так сколько лет должны по-хорошему дать Дмитрию Пескову за такое?

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