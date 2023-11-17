Скандалы: «Пугает депрессия, из которой я до сих пор не вышел»

Михаил Боярский рассказал, почему избавился от бизнеса в России

Стала известна причина, по которой Михаил Боярский вышел из своих бизнесов. До недавнего времени известный артист был совладельцем компаний, связанных с арендой, управлением имуществом и областью права. За полгода легендарный актер передал доли в трех разных фирмах.

Выход шел поэтапно: в июле актер и певец переписал 30-пройентную долю в организации «Лайт» своему родственнику Николаю Боярскому. В октябре главный д’Артаньян российского кинематографа переоформил собственную долю в компании «Хаус-Маркет» на Альфию Тенишеву. В ноябре он отписал свои активы в фирме «Автотранс» Елене Косцовой.

Три года назад Боярский в тяжелой форме перенес коронавирусную инфекцию. Коллеги артиста говорили, что все эти сделки связаны с состоянием его здоровья. Боярский не раз жаловался на постковидный синдром. Артист стал прихрамывать, коллеги не исключали, что хромота – последствия коронавируса. С тех пор, по признанию 73-летнего артиста, он так и не сумел полностью реабилитироваться. Ответы на вопросы мы получили в эксклюзивном интервью с легендарным артистом.

– Это был бизнес братьев, – объясняет «МК» народный артист РСФСР Михаил Боярский. – Возглавлял его Александр Боярский, среди акционеров были Николай Боярский и я – с братьями вместе. Но после ухода из жизни моего старшего брата (Александра) мы решили передать все, что у нас имеется, его супруге – Елене Косцовой. Да и не такое большое наследство она получила. Тем не менее это все-таки поддержка Елены, и мы, конечно, с братом в ее пользу отреклись от всех наших претензий.

– С чем связан ваш выход из бизнеса?

– Я никогда не был бизнесменом. Ни уход, ни приход не влияют на экономику ни семьи, ни города. Я никогда не принимал там активного участия. Я там был как член семьи, как родственник. И дивиденды от бизнеса шли, они были незначительными и символичными. Все это сделано по соображениям этическим: чтобы женщина, которая осталась без мужа имела какие-то средства для существования.

– С какими проблемами вы столкнулись после того, как переболели коронавирусом?

– Сама болезнь прошла достаточно спокойно. Единственное – изоляция и непонятный страх от того, что я сижу один в комнате, никого не подпускали ко мне. Потом меня увезли в больницу, где все процедуры прошли легко. После выхода из больницы начались проблемы. Постковидным синдром гораздо больше на меня подействовал, чем сама пандемия.

Я очень долго восстанавливался. У меня была неприятная депрессия, из которой я не так быстро вышел, а может, до конца еще и не вышел. Последствия отразились и на памяти, и на физическом состоянии. Когда симптомы исчезли, я вернулся в семью и продолжил нормальный образ жизни.

– Ваш сын возглавляет питерское отделение партии «Единой России». В каких отношениях вы с политиком Сергеем Боярским?

– У нас нет по этой линии взаимоотношения, у нас по семейной линии, мы с ним отец и сын и у нас нормальные отношения, которые я ценю с его стороны. Сергей во всех случаях поддерживает меня и помогает, как и дочка, собственно. Иногда они отдают нам своих внуков, и для меня это всегда большое подспорье.

– Вы довольны профессиональным выбором сына?

– Слава богу, что он не пошел по папиным и маминым стопам. Я рад, что он избрал мужскую профессию. Дочери позволено больше, чем мужчине, ей не нужно содержать семью, хотя она это делает весьма профессионально. У нее больше шансов, она более театральный человек, нежели мой сын.

– Чем и как вы живете сейчас?

– Единственное, что у меня осталось, и дай бог, чтобы это было так у всех, – семья. У меня есть дети, у меня есть внуки, у меня есть супруга. У меня есть театр, в котором я еще пока работаю, играю два спектакля. Сейчас все в театре (имени Ленсовета) у нас готовятся к 90-летию, которое пройдет 19 ноября. Мы вместе с Алисой Бруновной Фрейндлих вспомним хорошие мгновения из нашей театральной жизни. Придут большие начальники, большое количество друзей, артистов, наших знакомых. Так что это будет приятная встреча. Правда, театр 90-летней давности, может быть, очень сильно изменился, но тем не менее я живу пока проблемами театра и той атмосферой, которую создал в нем Игорь Петрович Владимиров (главный режиссер театра имени Ленсовета).

– Что вас беспокоит больше всего?

– Если говорить немножко с юмором, меня беспокоит положение «Зенита», увольнение Кержакова и Зырянова. Но я надеюсь, что 25-го числа в Сочи мы выиграем, дух Петербурга, который поддерживает «Зенит», не упадет, и мы снова станем чемпионами страны.

Анатолий Салунов

Оригинал материала: “МК.RU”