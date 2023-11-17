 

Джинсовая куртка оверсайз, розовый комбинезон и оранжевая сумка: одежда каких цветов идеально сочетается с зеленым

17.11.2023, 19:50, Разное
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Осенью многие хотят носить одежду ярких тонов, например зеленого цвета. Это позволяет избавиться от осеннего сплина, улучшает настроение, делает заметным в толпе. Поговорим о том, с чем сочетать зеленые вещи, чтобы создавать стильный гармоничный лук, прослыть модницей, а не интерпретацией новогодней елки.

Тандемы с яркими красками

Зеленый сочен и свеж сам по себе, но образ можно сделать еще более броским, если комбинировать его с насыщенными красками. Например, с пурпурным. Обратите внимание, как стильно и интересно смотрится пурпурной платье с выраженной фактурой (еще один хит сезона) с зеленой курткой. Превосходный вариант и для прогулки по городу, и для особого случая.

Или необычный тандем на каждый день – миди-юбка в салатовом оттенке с классической джинсовкой. Деним в тренде практически во всех вариациях, его модные дизайнеры используют в повседневных образах. Смело добавляйте интересные аксессуары и наслаждайтесь комплиментами.

Монохром или стильный ансамбль

Модный зеленый интересно смотрится сам по себе, поэтому ничто не мешает истинным поклонникам стиля составлять монохромные образы. Кроме того, таким образом минимален риск совершения ошибки. А чтобы оставаться в тренде, обратите внимание на современные варианты отделки: лаковая кожа, акрил, бисер.

Если монохром вам не по душе, сочетайте зеленый с розовым. Вы сможете получить романтичный образ, который будет уместен и при прогулке с подругой, и на свидании с вашим избранником. Сочетание броское, смелое, но очень гармоничное. Обратите внимание на фото – насколько красиво смотрится зеленый плащ с насыщенно-розовым комбинезоном.

Строгость или оттенки

Поклонники сдержанной или мрачноватой стилистики непременно оценят классическое сочетание черного и зеленого в любом оттенке. Образ повседневный, однако, если добавить несколько интересных деталей или аксессуары, вы получите совершенно неожиданный эффект.

Если вы предпочитаете строгость и не готовы к модным экспериментам, не беда. Комбинируйте зеленые вещи с базовыми черными или белыми элементами. А чтобы расставить акценты, включайте в лук броские аксессуары. Например, солнечно-оранжевую сумочку, которая превратит каждую модницу в настоящую покорительницу каменных джунглей.

Таковы основные сочетания для одежды зеленого цвета. Не бойтесь экспериментировать, пробовать, искать свой стиль, составлять цветовые каллоборации, чтобы всегда, вне зависимости от сезона и погоды, оставаться в тренде.


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