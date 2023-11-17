 

Мошенники украли 47 миллионов рублей у россиян через фейковое OnlyFans

17.11.2023, 19:39, Разное
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С июля по ноябрь 2023 года интернет-мошенники совершили кражу около 47 миллионов рублей у россиян, используя фейковое приложение OnlyFans. Об этом пишет журнал Forbes, ссылаясь на исследование компании F.A.C.C.T.

Новая схема мошенничества начинается с знакомства через социальные сети или чат-боты Telegram, где мошенники представляются женщинами и отправляют кавалерам интимные фотографии. Остальные откровенные материалы доступны только на платформе OnlyFans. Однако в настоящее время OnlyFans недоступен для пользователей из России. Мошенники предлагают жертвам установить на свой телефон специальное приложение из фейкового магазина Google Play.

После установки фейкового приложения OnlyFans, кавалеры оплачивают символическую подписку в размере 1 доллара, предоставляя свои банковские данные. Затем скрытая шпионская программа перехватывает SMS-коды для последующего снятия денег с карты. Эту схему злоумышленники активно используют не только в России, но и в различных странах Европы.

Согласно данным F.A.C.C.T., на территории РФ в настоящее время действует шесть мошеннических группировок, применяющих эту схему.


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