 

В России введут акцизы на водопроводную воду

17.11.2023, 19:33, Разное
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Правительство предложило новую меру, направленную на сохранение здоровья россиян. После того как был введён повышенный НДС на бургеры и акциз на газировку, предлагается обложить налогом водопроводную воду.

В большинстве регионов России она непригодна для внутреннего употребления, а следовательно, на неё можно распространить акциз на вредные и высоколиквидные товары и вещества.

По словам авторов инициативы, эта мера не нацелена на повышение тарифов на услуги ЖКХ. Единственная её цель – оградить граждан от чрезмерного употребления непригодной для этого воды, которая может содержать хлор, ржавчину и вредные осадки.

Для удобства граждан и в рамках заботы об их личных бюджетах, решено установить акциз по аналогии с самой минимальной ставкой (за газировку) – он составит 7 рублей за литр.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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