Samsung гарантирует обновление до Android 14 для 35 моделей до декабря 2023 года

Первой волне устройств (Galaxy S23, S23 Plus и S23 Ultra) обновление было предоставлено еще 30 октября 2023 года. Также последняя версия Android уже доступна на почти всех смартфонах второй волны (Galaxy A14 5G, А34, А54, S22, S22 Plus, S22 Ultra, Z Flip 5 и Z Fold 5) с 13 по 15 ноября. Единственной моделью во второй волне, ожидающей обновления до Android 14, осталась Galaxy S23 FE, для которой прошивка будет выпущена 20 ноября.

Третья волна обновления включает в себя модели Galaxy А13 5G, A33 5G, A52, A52s, A72, S21, S21 Plus, S21 Ultra, S21 FE, Z Flip 4 и Z Fold 4. Все эти устройства получат обновление до Android 14 с 20 по 30 ноября.

Четвертая волна охватывает устройства, такие как Galaxy A13, A14, A23 5G, A24 5G, Z Flip 3 и Z Fold 3, с датами обновления с 27 ноября по 1 декабря. Пятая волна включает только Galaxy A04s (4 декабря), а в шестой – Galaxy XCover 5 (8 декабря).

Также обновление до Android 14 ожидается для смартфонов Galaxy A14 5G, A14, A52 5G, A05s и планшета Galaxy Tab A7 Lite, но даты выпуска прошивки для них пока неизвестны.