Министр ЖКХ России высоко оценил работу Подмосковья в строительной сфере

Файзуллин подчеркнул, что в регионе эффективно ведется работа по строительству как индивидуального, так и многоквартирного жилья, отметив, что планы области перевыполняются ежегодно.

«Те планы, которые Московская область имеет, перевыполняются ежегодно. Поэтому здесь слова благодарности всей команде. Ну и, конечно, слова благодарности команде Московской области за работу на территориях», – заявил Файзуллин.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что площадь построенного жилья в текущем суммарно составит 10 миллионов квадратных метров.

«Безусловно, это стало возможным благодаря ипотечным программам. Они сегодня весьма успешно реализуются в Подмосковье. Также мы активно развиваем реновацию, КРТ (комплексное развитие территорий). Очень важные законы были приняты, которые позволяют нам переселять из бараков, ветхого жилья большое количество людей. Программа рассчитана на десятилетие и коснется порядка 1 млн человек», – подчеркнул Воробьев

По мнению губернатора, особую важность имеют ипотечные программы и программы реновации. Одиннадцать таких программ уже запущено в регионе, по ним переселят более 147 тысяч жителей Подмосковья. А еще двадцать шесть проектов, которые на данный момент находятся на стадии проработки, позволят переселить 17 тысяч человек.

Файзуллин также отметил системную работу Подмосковья по строительству жилья и инфраструктуры.

В свою очередь, губернатор Подмосковья подчеркнул важность голосования жителей при принятии решений, особенно в отношении выбора управляющих компаний, призывая к работе в интересах населения.