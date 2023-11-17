La Croix – конфликт на Ближнем Востоке обострил отношения мусульман и иудеев Франции

Во Франции, где проживают крупнейшие в Европе сообщества иудеев и мусульман, вот уже месяц с начала новой войны на Ближнем Востоке царит обстановка повышенной напряжённости и взаимного подозрения, пишет La Croix. Как установили журналисты издания, французские раввины раздосадованы тем, что представители мусульманского духовенства не хотят осуждать действия ХАМАС, тогда как имамы отмечают, что среди иудеев никто не спешит делать призывы к прекращению огня, и напоминают о том, что в Газе теперь гибнет много детей.



AP

«Эта встреча вопреки всему всё же состоялась»: 12 ноября в небольшой мечети в 12-м округе французской столицы «необычная группа», в составе которой были иудеи, христиане и мусульмане, втиснулась в маленький молитвенный зал, чтобы вместе предаться размышлениям, пишет La Croix. Выступая перед собравшимися, которые пришли по приглашению французской Ассоциации иудейско-мусульманской дружбы, местный духовный лидер говорил: «Ненормально, что еврейские граждане боятся. Ни одному еврею бояться не надо! Знайте: мы — с вами. У нас каждый за вас молится, и мы верим, что Господь — выше всего этого».

Подобная сцена в условиях современного мира, где идёт активный диалог между религиями, кому-то может показаться совершенно не достойной внимания — однако именно сейчас, спустя месяц после начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, она становится чем-то из ряда вон выходящим, констатирует La Croix. Как подчёркивается в материале издания, в тот же самый момент на улицах Парижа проходил марш против антисемитизма, в котором принимали участие 105 тыс. человек, — однако основные лидеры французских мусульман это мероприятие решили пропустить, сославшись на то, что на нём присутствуют представители ультраправых сил, а также отметив, что звучащие там лозунги могли бы быть и «пошире», включив, к примеру, неприятие исламофобии. Один из видных представителей французских иудеев признавался тогда в беседе с корреспондентом La Croix, что подобное решение мусульманского духовенства не обойдётся без последствий, и выражал опасения по поводу роста антисемитских настроений в мусульманских сообществах. В свою очередь, деятели ислама недовольны чрезмерно «подозрительным» отношением к себе, отмечают обозреватели издания.

Беспокойство по поводу возможного «импорта» межрелигиозных конфликтов Ближнего Востока во Францию, в которой проживают крупнейшие во всей Европе сообщества мусульман и иудеев, сподвигло президента страны Эммануэля Макрона встретиться в минувший понедельник с представителями обеих религий — но на этой встрече обстановка между духовными лидерами лишь ообострилась, продолжают журналисты. А уже на следующий день имам Парижской соборной мечети озвучил заявления, которые многие французы восприняли как попытку свести к минимуму серьёзность участившихся в стране антисемитских преступлений, спровоцировав большой скандал, — пусть он и принёс затем извинения, напоминают авторы. В итоге с самого момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль отношения между иудейскими и мусульманскими лидерами во Франции проходят серьёзнейшее испытание на прочность, подытоживают они.

Конфликт между Израилем и ХАМАС подталкивает французских иудеев и мусульман к тому, чтобы отождествлять себя с разными сторонами конфликта, — и это вызывает крайне острую эмоциональную реакцию, из-за которой и возникают опасения по поводу напряжённости, пишет La Croix. «События 7 октября создали нездоровую обстановку: возникло тотальное молчание — идти первым на контакт никто больше не осмеливается, — оценивает ситуацию главный раввин Страсбурга Гарольд Вайль. — Лично я не понимаю, с чего я должен делать шаги навстречу представителям мусульман, когда с их стороны я никакого осуждения действий ХАМАС не вижу».

Своё разочарование отсутствием «проявлений солидарности» от мусульман выражают вот уже месяц многие лидеры французских иудеев, говориртся в материале La Croix. «Не было даже ни одного телефонного звонка, чтобы узнать новости или осудить свершившееся варварство», — возмутился в беседе с корреспондентом издания раввин из Эльзаса. Вскоре после этого разговора раввин принял решение покинуть межрелигиозную ассоциацию, в которой до этого состоял, упоминается в статье.

В свою очередь, имам Соборной мечети Страсбурга Саид Аалла, который, в отличие от некоторых единоверцев, выходил на связь с главным раввином города на следующий день после устроенной ХАМАС резни, дабы озвучить слова поддержки, признаётся, что из-за крайне деликатного характера нынешней обстановки ему не по себе. «Мы понимаем горе каждого человека, и я считаю, что все мы с обеих сторон прикладываем усилия, чтобы наши отношения не могли испортить никакие слова», — разъясняет имам в интервью La Croix, подчёркивая вместе с тем, что многие мусульмане солидарны с чаяниями палестинцев, а разница во взглядах на конфликт между представителями двух религий может наносить обиду как одной, так другой стороне. «Мы все по-своему принимаем этот конфликт очень близко к сердцу, но нам необходимо сохранять единство, дабы не допустить, чтобы он обернулся напряжённостью между двумя сообществами», — предупредил Аалла.

А слова и правда стали «легковоспламеняемым» фактором: многие из представителей иудейского духовенства, с которыми побеседовали журналисты La Croix, с большой досадой отзываются об отказе коллег-мусульман признавать ХАМАС террористической организацией, а к примеру, когда религиозные лидеры Лиона составляли общее заявление по поводу ситуации на Ближнем Востоке, пришлось провести ожесточённые переговоры, поскольку главный раввин города не желал, чтобы в документе как-либо упоминалась политика Израиля; в итоге под руководством архиепископа Лиона Оливье де Жермея стороны сошлись на варианте с призывом к «миру и освобождению заложников».

Каждая из сторон требует от другой пойти на уступки для начала диалога, отмечают журналисты La Croix. «Сейчас в Газе гибнет слишком много детей. Нужно прежде всего договориться о том, что мы требуем прекратить войну, чтобы не пришлось проводить собрания, на которых никто друг другу ничего не скажет», — полагает имам марсельской мечети «Аль-Исла» Аззедин Аинуш.

«Каждый ждёт от другого, что тот проявит побольше эмпатии, — рассказывает парижский раввин Эмиль Акерман. — Иудеи должны доказать, что они не глухи к страданиям палестинцев, а мусульмане — к страданиям израильтян и иудеев. Но ведь выйти за рамки своих взглядов — это испытание, которое требует много интеллектуальной честности и сочувствия».

По данным La Croix, председатель Ассоциации иудейско-мусульманской дружбы Кристин Тайеб решила регулярно проводить в парижском филиале организации «братские встречи» для «продвижения мирного урегулирования», не став при этом занимать конкретную политическую позицию. 38-летний иудей Клеман, который вступил в ряды ассоциации после 7 октября, дабы «не закреплять веру в то, что мы с мусульманами враги», рассуждает так: «Я считаю, что нам прежде всего нужно как-то обеспечивать сосуществование в повседневной жизни».

Мероприятия ассоциации направлены прежде всего на работу с молодёжью — и 21-летняя мусульманка Асса, которая в минувшие выходные приняла участие в «братской встрече», впервые посетив синагогу, признаётся, что получила новую перспективу. «Подобное даёт возможность подняться над картинками в соцсетях, где некоторые утверждают, что вина за происходящее в Палестине лежит на иудеях, разжигая ненависть. Здесь видишь человеческое», — приводит её слова La Croix.

Такая сознательность становится всё более редкой вещью с обеих сторон, однако некоторые продолжают попытки её воспитывать. Среди них — Хаим Бендао, раввин синагоги, расположенной в 14-м округе Марселя, который вот туже 20 лет налаживает связи с мусульманами этого рабочего квартала. «В моём повседневном быте 7 октября не изменило ничего — никакой враждебности в своём квартале я к себе не ощущаю. С имамами у меня связи крепкие», — говорит раввин.

Представители парижских иудеев подтверждают: там, где отношения между двумя религиями существуют уже давно, связи сохраняются. «Нынешняя ситуация скорее свидетельствует не о какой-то проблеме, неотделимой от наших религий, а о дефиците контактов между ними», — полагает Эмиль Акерман. И это действительно так: по сравнению с инициативами по диалогу между христианами и иудеями или христианами и мусульманами, иудейско-мусульманское общение по-прежнему остаётся ограниченным и ощущает нехватку инициативности на местах, заключают журналисты La Croix.

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