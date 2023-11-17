Мнение: О тётках за решёткой… В чём проблема?

Холёные дамочки, что с жаром рассуждают о том, как женщина «заперта в домашний быт, словно в тюрьму», явно никогда не бывали не то, что на зоне или в СИЗО, но даже и в «обезьяннике» ни разу не ночевали. Как и те, к слову, кто регулярно говорят про офисную каторгу. Жизни не знают, баланды не пробовали, на киче не чалились!

Зря они так. В России, как известно, от сумы, да от тюрьмы не зарекаются. А поэтому сегодняшняя «пятничная заметка #пробаб» будет…

…о тех, кто ни за понюшку табаку познаю́т на собственном горьком опыте разницу между тюрьмой домашней и обычной.

Тем более, что в прежней, дозоновской жизни были они свободными, раскрепощёнными и даже весьма успешными. Как минимум, по меркам своей референтной группы, а некоторые — и по обывательским тоже.

В Питере осудили на семь лет лишения свободы активистку, журналистку и художницу Александру (Сашу) Скочиленко по обвинению в распространении ложной информации о Вооружённых силах РФ. Ей вменили ч.2 ст.207.3 УК РФ — «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам ненависти или вражды». Это тяжкое преступление: максимальный срок — 10 лет.

Вся тяжесть деяния Саши Скочиленко в том, что 31 марта 2022 года в супермаркете «Перекрёсток» на Васильевском острове она подменила пять ценников на аналогичные с виду картинки, содержавшие «ложную информацию о российской армии». По некоторым данным, на одном из них была размещена расходящаяся с официальной трактовка трагедии в драмтеатре Мариуполя. Ещё один якобы содержал «недостоверные» сведения о потерях гражданского населения Украины.

Прямо во время акции Александру Скочиленко заметила 76-летняя пенсионерка, которая накатала заявление в полицию. Также и камеры видеонаблюдения магазина подтвердили факт подмены. Сами «ценники» были оперативно изъяты правоохранителями. Казалось бы, дело ясное, но… Следствие и суд заняли более полутора лет, в течение которых обвиняемая почти всё время находилась в СИЗО. Где, скажем прямо, не особенно учитывали особенности её здоровья — в том числе, склонность к депрессиям и потребность в безглютеновом питании.

На суде прокуратур Александр Гладышев запросил для Александры Скочиленко 8 лет лишения свободы, адвокат Яна Неповиннова просила свою подзащитную оправдать. Судья Оксана Демяшева в итоге дала семь лет за пять ценников. В СПЧ после этого приговора напомнили, что за убийство дают в среднем шесть лет (вероятно, тут речь не о наказании по приговору, а о фактически отбытых сроках с учётом УДО).

На другом «женском» судебном процессе, также связанном с распространением информации — или, точнее, с её «нераспространением», — который сейчас идёт в Басманном суде столицы, аппетиты прокуратуры намного выше. Близкие к максимальному — 15-летнему — сроки наказания запросило гособвинение для медиаменеджера Ольги Архаровой и журналистки Александры Баязитовой, администраторов телеграм-каналов «Финансовый караульный», «Небрехня», «Адские бабки», «Е-магия», «Медиатехнолог» и «Мясорубка». Их обвиняют в вымогательстве 1,2 млн руб. у старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова в обмен на трёхмесячное блокирование негативной информации о нём в подконтрольных каналах. Александру Баязитову прокурор предложил приговорить к 14 годам колонии, лишь на год меньше он запросил для Ольги Архаровой.

Тут возмутилась даже Марго Симоньян, назвав подобные сроки «зверством». Тем более, что Александра Баязитова страдает диабетом, а на иждивении у неё находится пожилая мать. Но вряд ли судебная машина смягчится…

Оба процесса, пожалуй, можно назвать «показательными». В первом речь могла идти об «обкатке» новой на тот момент уголовной статьи, введённой в действие лишь за несколько недель до задержания Александры Скочиленко. По всей видимости, для властей было важным не только продемонстрировать быстроту и жёсткость реакции на любое проявление публичного несогласия с официальными трактовками событий, но и дискредитировать самих оппонентов. Подсудимая вполне подходила на роль девочки для битья — «болотная активистка», депрессивная художница, журналистка издания-иноагента с контактами в украинской медиа-среде, а вдобавок лицо с открыто выраженной нетрадиционной ориентацией. Всё, что нужно для того, чтобы маргинализовать всех несогласных скопом, априори. Ну и показать населению, что лишь «мерзкие отщепенцы» могут быть против.

В деле против «Адских бабок», как говорят, жертва вымогательства — всего лишь номинальная персона. А на самом деле обвиняемые и метили совсем в другое лицо, намного более высокопоставленное, и деньги на кону были совсем иные — далеко не миллионы, а кратно больше. Ну, это примерно как бывшего министра Алексея Улюкаева осудили за наезд не на того парня и «вымогательство жестами пальцев». Ему, правда, как условно своему дали восемь лет за попытку выцыганить два миллиона долларов, на зоне определили библиотекарем и через четыре года отпустили условно-досрочно. Тут «бабкам» как социально чуждым, вероятно, хотят показательно вломить по полной, ибо нефиг на новое барское сословие рот разевать. Хотя формально — всё по закону.

Так что, дорогие #женщины, сидите тихо, дышите робко, молчите в тряпочку и растите побольше детей.

Властный намёк вполне понятен?

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