 

Рупор кремлевской пропаганды: Платный митинг за Израиль в Вашингтоне

17.11.2023, 17:42, Разное
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Платный митинг за Израиль в Вашингтоне

«Коалиция Израиля на кампусе» финансируется такими «произраильскими» миллиардерами, как Берни Маркус, основатель Home Depot, и Ян Кум, основатель WhatsApp", — сообщил Майкл Трейси.

На сайте «Коалиции Израиля на кампусе» говорится, что они «выделили все средства» на проведение мероприятия, чтобы оплатить участие в нем «тысяч» студентов и призывают молодых людей заглянуть в гости позже, поскольку они оплачивают участие студентов в других «произраильских инициативах» на кампусах колледжей.

В то время как американцам отказывают в посещении пропалестинских мероприятий (а иммигрантам угрожают аннулированием их виз в США), вы можете получать деньги за посещение астротурфированных (астротурфинг — это маскировка искусственной общественной поддержки под общественную инициативу) произраильских мероприятий.

Документальный фильм Al Jazeera, снятый под прикрытием в 2016 г., показал, что произраильские группы платили десятки тысяч долларов за участие в произраильских акциях протеста в кампусах американских колледжей:
В частности, они были нацелены на организацию «Студенты за справедливость в Палестине» (Students for Justice in Palestine), которая недавно была запрещена губернатором Роном ДеСантисом во Флориде, а также на Университет Брандейса и Колумбийский университет (к черту Первую поправку).

Самым вирусным моментом вторничного мероприятия стал случай, когда Ван Джонс, выступив с речью, восхваляющей евреев за то, что они возглавили движение за гражданские права в Америке, был освистан и подвергнут скандированиям за то, что он «сторонник мира» и «молится за мир» со всех сторон.

«Я молюсь за мир — чтобы не было больше ракет из Газы и бомб, падающих на жителей Газы. Боже, защити детей», — сказал Ван Джонс, прежде чем его заглушила толпа, скандирующая «Нет прекращению огня!»

Майкл Трейси поделился другими моментами с организованного в стиле астротурфинг во вторник мероприятия:

Судебный историк Дебора Липстадт (Deborah Lipstadt) выступает сегодня на «Марше за Израиль» от имени администрации Байдена. Она не делает различий между антисемитизмом и критикой Израиля, вместо этого клянясь, что вся мощь федерального правительства будет направлена на борьбу с «ненавистью к евреям» pic.twitter.com/dodqPTQZ4U

Чак Шумер вместе со спикером Майком Джонсоном и другими выступил с воодушевляющей речью на «Марше за Израиль» сегодня в Вашингтоне. Он возглавляет двухпартийные скандирования «Мы поддерживаем Израиль», «США! США!» и «Никогда больше!».

«Мы не успокоимся, пока вы не получите всю необходимую помощь!», клянётся Шумер

Хаким Джеффрис дает урок истории об изгнании евреев, начиная с древних времен Римской империи. Он обещает «подавить антисемитизм» и заявляет, что США всегда должны быть «безопасным пространством» для «еврейской общины»

Пастор Джон Хейджи, который проповедует, что Христос скоро вернется, чтобы править Землей из Иерусалима, на «Марше за Израиль» сегодня в Вашингтоне:
«Библия говорит: тот, кто хранит Израиль, не дремлет и не спит… Израиль – это зеница ока Божьего… Ничто не заменит победу!»

http://newsstreet.ru/blog/inosmi/33395.html – цинк
https://www.informationliberation.com/?id=64124 – цинк

Пахнуло митингами по 200 гривен на майдане в Киеве "постоять за Ющенко" или "постоять за Тимошенко". Теперь это называется "выделение микрогрантов".

Источник: Colonel Cassad


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