 

Новость о сотруднике ИА «Панорама», который якобы выдумывал новости, оказалась фейком

17.11.2023, 17:33, Разное
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Нашумевшая недавно в Рунете статья о спецкоре «Панорамы» Антоне
Мицкелюнасе, который якобы выдумал 11 новостей и опубликовал их в уважаемом
издании, оказалась фейком. Его распространил известный сатирический сайт. 

Вскоре после публикации в редакцию «Панорамы»
стали звонить рассерженные читатели с требованием не ограничиваться увольнением
фейкомётчика, но и обратиться в суд. Однако в редакции ничего не знали об увольнении своего
сотрудника, который в это время находился в отпуске. Служебная проверка
показала, что никаких фейков он не писал.

«Никаких претензий к этому журналисту нет, – пояснили в редакции. – У нас фактчекингом занимается целый отдел
специалистов, и даже если бы кто-то написал выдуманную новость, то шансов
попасть в печать у неё бы не было. Наш девиз – объективность, актуальность и фактчекинг.
Ни одного фейка на нашем сайте нет и не было».

Независимая проверка также подтвердила, что все факты,
которые были подвергнуты сомнению в фейковой статье, соответствуют
действительности. Для этого пришлось получить официальные фотокопии сообщений Леонида
Брежнева в соцсети «ВКонтакте» из Госархива и убедиться, что Мицкелюнас точно
передал слова генсека о своей роли в разработке двигателя автомобиля Ferrari 250.

В «Панораме» заявили, что не будут судиться с автором фейковой новости, но призвали читателей внимательнее относиться к подобным вбросам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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