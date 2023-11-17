Новость о сотруднике ИА «Панорама», который якобы выдумывал новости, оказалась фейком

Нашумевшая недавно в Рунете статья о спецкоре «Панорамы» Антоне

Мицкелюнасе, который якобы выдумал 11 новостей и опубликовал их в уважаемом

издании, оказалась фейком. Его распространил известный сатирический сайт.

Вскоре после публикации в редакцию «Панорамы»

стали звонить рассерженные читатели с требованием не ограничиваться увольнением

фейкомётчика, но и обратиться в суд. Однако в редакции ничего не знали об увольнении своего

сотрудника, который в это время находился в отпуске. Служебная проверка

показала, что никаких фейков он не писал.

«Никаких претензий к этому журналисту нет, – пояснили в редакции. – У нас фактчекингом занимается целый отдел

специалистов, и даже если бы кто-то написал выдуманную новость, то шансов

попасть в печать у неё бы не было. Наш девиз – объективность, актуальность и фактчекинг.

Ни одного фейка на нашем сайте нет и не было».

Независимая проверка также подтвердила, что все факты,

которые были подвергнуты сомнению в фейковой статье, соответствуют

действительности. Для этого пришлось получить официальные фотокопии сообщений Леонида

Брежнева в соцсети «ВКонтакте» из Госархива и убедиться, что Мицкелюнас точно

передал слова генсека о своей роли в разработке двигателя автомобиля Ferrari 250.

В «Панораме» заявили, что не будут судиться с автором фейковой новости, но призвали читателей внимательнее относиться к подобным вбросам.

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