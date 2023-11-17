Нанесение румян на верхнюю часть скул и красные губы с оттенком синего: тенденции осени и советы по созданию идеального макияжа

В последнее время тенденции макияжа начали резко меняться. Еще не так давно глянец и соцсети были заполнены неестественными кукольными лицами, а сейчас постепенно возвращается мода на натуральность. Профессиональные визажисты делятся самыми актуальными тенденциями и лайфхаками по созданию идеального макияжа.

Тушь обязательна

Даже если вы не хотите делать полноценный макияж, а собираетесь выйти из дома без косметики, нанесение туши все равно обязательно. Подчеркнув ресницы, вы сделаете свой взгляд более выразительным, за счет чего ваше лицо будет просто сиять.

Если вы хотите получить красивый эффект накладных ресниц, слегка припудрить веки перед нанесением туши. Так она ляжет более плотным слоем. Для того чтобы ресницы выглядели длинными и распахнутыми, следует использовать силиконовую или пластиковую щеточку и наносить средство зигзагообразными движениями.

Красные губы с оттенком синего

Красная помада – это нестареющая классика в макияже. Алые губы подчеркивают женственность, делает образ более привлекательным и страстным. К тому же красный цвет впишется в любую цветовую гамму гардероба, будет гармонировать, как монохромной, так и с пестрой одеждой.

Безусловно, чистый красный цвет – всегда выигрышный вариант. Но если добавить к нему немного карандаша с синеватым оттенком, будет только лучше, ведь красный заиграет новыми оттенками. К тому же такой акцент сделает вашу улыбку визуально более белой.

Пятно света на веках

Нанесение мерцающего хайлайтер на на внутренний уголок века и область слезных протоков – это классический прием в макияже. Причем следует использовать максимально светлый оттенок, который будет выразительно контрастировать с кожей. Так ваши глаза будут казаться больше.

Для усиления эффекта используйте трехцветные жидкие тени. Сочетание холодного и теплого розового оттенка, а также золота сделают ваш макияж по-настоящему “дорогим” и роскошным.

Осветление вместо контуринга

До недавнего времени в тренде было контурирование лица при помощи акцентов, нанесенных румянами темных оттенков. Но теперь визажисты пришли к выводу, что нам нужен свет, а не тень. Теперь для создания объема на лице рекомендуется использовать хайлайтер. Создается эффект бликов, будто от вспышки фотокамеры, на скулах, на переносице, под бровью, на дуге Купидона.

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Правильное нанесение румян

Вы наверняка неоднократно слышали, что нанесение румян на самую верхнюю часть скул создает эффект подтяжки лица. Но если нанести их слишком высокою это может выглядеть слишком нелепо. Лицо может казаться слишком удлиненным или широким. Нельзя забывать, что румянец — это естественная реакция организма и что, когда мы краснеем, мы делаем это щеками. Поэтому румяна нужно наносить на “яблочки”, а не куда-либо еще.

Визажисты рекомендуют пользоваться многофункциональными продуктами, которые подходят и для глаз, и для губ, и для щек. Это очень красиво, когда оттенок румянца совпадает с оттенком губ.

Стойкий карандаш для глаз

Нанесите карандаш или жидкую подводку для глаз на центр верхней линии, а затем растушуйте его наклонной кистью наружу, вместо того, чтобы делать толстую, жирную линию вверх. Таким образом вы создадите красивую стрелку, даже если у вас нависшее веко. А если средство будет стойким, то не размажется в течение дня от трения век друг о друга.

Идеальный тон

Красивая кожа здорового оттенка по-прежнему остается главным трендом красоты. Поэтому вы должны уделить особое внимание выбору тонального средства и способу его нанесения. Визажисты рекомендуют отказаться от применения спонжа, так как это неестественно и негигиенично. Куда лучше наносить пудру при помощи кисти поверх качественной выравнивающей базы.