Госдума до конца года рассмотрит закон о едином дне смены работодателя

В течение месяца перед новогодними праздниками Госдума рассмотрит во втором и третьем чтениях законопроект «О едином дне смены работодателя».

Документ разработан в рамках курса на поддержание и реабилитацию национальных традиций. В соответствии с законом россияне вновь получат отменённое летом право на переход от одного работодателя к другому. Днём смены определено 26 ноября каждого года.

Заявление о переходе должно подаваться лично в МФЦ по месту нахождения предприятия и скрепляться отпечатком пальца заявителя и представителей принимающей и передающей стороны. Власти примут окончательное решение и направят письмо сторонам в течении месяца. В случае отказа повторный запрос на смену работодателя может быть принят к рассмотрению не раньше чем через пять лет.

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