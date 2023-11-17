 

Apple отказалась от темной версии Watch Ultra

17.11.2023, 16:00, Разное
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Изначально, при разработке Apple Watch Ultra, компания Apple планировала выпустить модель с темной керамической задней панелью. Однако, по каким-то неясным причинам, они решили отказаться от этой идеи. Эту информацию сообщило издание MacRumors, ссылаясь на фотографии, опубликованные Федеральной комиссией по связи США (FCC).

Перед тем, как новый гаджет выходит на рынок, компании, занимающиеся производством технологических продуктов, обязаны предоставить его на сертификацию в FCC. Apple сделала это в случае с Apple Watch Ultra перед их выпуском в сентябре 2022 года. Они предоставили в FCC прототип часов с более темной керамической задней крышкой, почти черной, а также с пластиковой Action Button без углубления. Однако, к моменту выпуска, оба эти элемента исчезли из устройства.

На данный момент Apple предлагает Apple Watch Ultra 2, выпущенные в сентябре 2023 года, в том же естественном титановом цвете, что и модель первого поколения. Перед релизом появились слухи о том, что Apple могла бы выпустить новую версию в более темном цвете, который изначально был протестирован для предыдущей модели, но в конечном итоге был отменен.

Причина, по которой Apple отказалась от выпуска темной версии часов в каждом поколении, остается неизвестной.

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