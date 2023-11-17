Растяжки, меланодермия и сосудистые звездочки: десять проблем с кожей у беременных и способы борьбы с ними

Беременность – прекрасное путешествие, предвещающее приход новой жизни. Но поскольку ваше тело претерпевает многочисленные изменения, чтобы приспособиться и питать растущего ребенка внутри, ваша кожа тоже сталкивается с рядом проблем. В сегодняшней статье мы рассмотрим 10 основных изменений, которые могут возникнуть во время беременности, а также несколько полезных советов по их устранению.

Растяжки

Когда ваш живот увеличивается, освобождая место для ребенка, кожа растягивается, что может привести к появлению красноватых или пурпурных линий, широко известных как растяжки. Чтобы предупредить их появление или минимизировать нежелательные последствия, увлажняйте кожу кремами или маслами, специально разработанными для борьбы с растяжками. Поддержание уровня гидратации также способствует эластичности кожи.

Меланодермия

Под этим термином часто имеют в виду «маску беременности». Меланодермия представляет собой потемнение кожи лица из-за увеличения выработки меланина. Специалисты настоятельно рекомендуют каждый день использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия и надевать широкополую шляпу на улице, чтобы предотвратить дальнейшее потемнение дермы.

Прыщи

Всплеск гормонов может привести к увеличению выработки кожного сала, что уже способствует многочисленным высыпаниям. Во избежание данной проблемы старайтесь использовать мягкое очищающее средство, безмасляный увлажняющий крем и сыворотки, богатые антиоксидантами. Дополнительно можно проконсультироваться с дерматологом, чтобы знать, какие именно средства для прыщей наиболее эффективны и допустимы во время вынашивания малыша.

Варикозное расширение вен

Повышенный объем крови и давление растущей матки могут привести к вздутию вен, прежде всего на ногах. Поэтому во время отдыха поднимайте ноги кверху и носите в течение дня специальные чулки.

Кожный зуд

Когда кожа растягивается, она может стать сухой и зудящей, особенно вокруг живота. Если вы столкнулись с данной проблемой, регулярно увлажняйте кожу, избегайте принятия очень горячего душа.

Повышенная чувствительность

Во время беременности ваша кожа может стать более чувствительной и специфически реагировать на продукты, которые вы ранее использовали. Специалисты советуют использовать в таком случае гипоаллергенные продукты и избегать тех, которые содержат сильные активные ингредиенты и искусственные ароматизаторы.

Темная линия живота

Эта темная линия, идущая от пупка к лобковой области, вызвана гормональными изменениями. На самом деле это достаточно распространенное явление, хотя может напугать многих женщин. После родов эта линия постепенно тускнеет, но защита этого участка кожи от солнца может предотвратить ее дальнейшее потемнение.

Сосудистые звездочки

На коже, особенно на лице, могут стать заметными крошечные кровеносные сосуды во время беременности. Как и в предыдущем случае, после беременности все покраснения исчезают, но использование нежных средств по уходу за кожей может свести данную проблемы к минимуму.

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Отечность

Задержка жидкости часто встречается во время беременности, что приводит к опуханию лодыжек, ступней и даже глаз. Чтобы минимизировать сильную отечность, по возможности периодически приподнимайте ноги и используйте прохладный компресс от опухших глаз. При сильных отеках дополнительно можно проконсультироваться со специалистом.

Изменение текстуры кожи

Некоторые женщины замечают изменения текстуры кожи, в том числе появление специфических пятен. В таком случае врачи просто советуют аккуратно отшелушивать лицо и тело нежным скрабом 2–3 раза в неделю и регулярно увлажнять кожу разрешенными беременным средствами, чтобы сохранить ее гладкость.

Положительные изменения кожи во время беременности

Хотя перечисленные выше проблемы могут показаться непреодолимыми, многие женщины также испытывают некоторые положительные изменения кожи во время беременности. Далее представлены лишь некоторые из них:

Сияние. Усиление кровотока может привести к розовому цвету лица и сияющей коже. Более густые волосы. Благодаря гормонам во время беременности вы можете заметить, что ваша шевелюра изменилась в лучшую сторону. Более крепкие ногти. Многие женщины отмечают, что ногти растут быстрее и крепче. Более ровный цвет лица. Некоторые дамы говорят, что их кожа становится более гладкой, а прежние проблемы (акне, высыпания) просто исчезают во время беременности.

Помните, что каждая беременность уникальна. Хотя эти проблемы и изменения являются достаточно распространенными, они могут отличаться от одного человека к другому. Всегда консультируйтесь с дерматологом или другим профильным медицинским специалистом по поводу любых проблем с кожей во время беременности. Она претерпевает существенную трансформацию, как и все остальное тело. Примите изменения и позаботьтесь о своей коже как можно тщательнее.

Вместо заключения

Еще раз отметим, что не стоит пренебрегать помощью профильных специалистов, если во время беременности ваша кожа изменилась в худшую сторону. Врач после проведения физикального осмотра сможет дать вам действенные рекомендации, а также поможет подобрать правильный уход и способы борьбы с проблемами.

Помните, что во время вынашивания малыша далеко не все средства допустимы для использования. Поэтому старайтесь не заниматься самолечением. После родов большинство проблем, как правило, исчезает самопроизвольно и без дополнительной помощи.