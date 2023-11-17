 

Названы причины неприятного запаха тела

17.11.2023, 14:45, Разное
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Врач Нина Зубова раскрывает патологические причины неприятного запаха от тела, указывая на возможные заболевания. Один из неожиданных запахов, аммиак, может свидетельствовать о проблемах с печенью и почками, таких как вирусный или токсический гепатит, фиброз или цирроз печени, а также хроническая почечная недостаточность или пиелонефрит.

Симптомом сахарного диабета может быть запах ацетона, который обычно связан с недостатком инсулина в организме. Этот аромат может также указывать на сильно повышенный уровень глюкозы, что является опасным для здоровья.

Еще одной патологической причиной неприятного запаха, напоминающего мышиный или затхлый, может быть фенилкетонурия, связанная с неспособностью организма расщеплять фенилаланин, содержащийся в различных продуктах. Это может привести к повреждению внутренних органов и нервной системы.

Рыбный запах указывает на нарушение обмена веществ, а “старческий” запах может быть симптомом гормональных нарушений. Различные запахи могут быть первыми сигналами о серьезных заболеваниях, поэтому важно обратить внимание на них и проконсультироваться с врачом в случае необходимости.


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