Мнение: Крепкий рубль и низкая инфляция должны радовать россиян до марта 2024

Как я и предостерегал, рубль укрепился. Недавно мы видели на табло курс в 100 рублей за доллар, а сейчас доллар снова стоит дешевле 90 рублей. Первопричина укрепления рубля понятна — скоро выборы президента, а перед выборами надо избирателей побаловать, это политический закон. По гамбургскому счёту, курс доллара не особо важен для конкретного «простой рабочий Иван город Тверь», так как он получает в рублях и тратит в рублях. Однако сам Иван придаёт доллару несоразмерно большое значение, так что власть идёт навстречу пожеланиям масс трудящихся и натягивает курс на психологически комфортную им отметку.

Сильнее всего рубль поддерживают два октябрьских решения. Во-первых, крупных экспортёров обязали в течение 6 месяцев, то есть вплоть до мартовских выборов, продавать свою валютную выручку (ссылка). Во-вторых, госпожа Набиуллина подняла ставку по рублёвым кредитам до умеренно-жёстких 15% годовых. Кроме того, укреплению рубля благоприятствуют и объективные обстоятельства: нефть свободно продаётся, капиталы за рубеж не бегут, критических проблем в экономике России нет.

Пожалуй, можно было бы обойтись даже без подъёма ставки, однако второй индикатор, который влияет на настроение глубинария Ивана из Твери, это цены на простые товары в магазинах. Росстат живёт в своём мире: он включает в расчёт инфляции много разного, от пчелиного мёда до декоративных тканей для изготовления штор (ссылка), и получает в итоге математически правильную, довольно умеренную инфляцию. Иван, однако, во все эти тонкости не вникает, а данным Росстата — не верит. Рабочий Иван хочет зайти в свой тверской Магнит, набрать корзину продуктов, и увидеть на табло кассы примерно ту же сумму, что и два месяца назад. Если денег на кассе приходится с каждым визитом отдавать всё больше, Иван ворчит.

Рекомендую, кстати, свежую статью Кримсональтера, где он также затрагивает тему предвыборных приключений рубля — стоит ли класть деньги на депозиты под 15%, не пострадает ли от высоких ставок российская экономика и так далее (ссылка).

В общем, самый простой и эффективный способ временно сдержать инфляцию — подъём ставки по рублю. Именно его мы сейчас и наблюдаем. При этом я совершенно не удивлюсь, если ставку будут поднимать и дальше, даже до тяжёлых для экономики уровней.

Прокси-войну против США никто не отменял. Конечно, Украина уже вышла из моды, а господин Зеленский сильно дискредитировал себя бесконечными неудачами на фронте, однако политическое решение обрубить финансирование Киеву в США ещё не принято, так что какие-то деньги и какое-то оружие будут дотекать на Украину ещё долго. А так как война — очень дорогое занятие, России придётся тратить на Спецоперацию новые, и новые, и новые средства. Выбора у нас нет, при этом на перспективе в 10-20 лет затраты окупятся за счёт оздоровления российской экономики, импортозамещения западных товаров и роста отечественного производства, а также от увеличения численности нашего государства и от интеграции новых регионов. Однако это всё будет потом, а прямо сейчас государство нужно каждый месяц где-то находить огромные средства на текущее финансирование армии. Дополнительно к этому приходится перестраивать экономику: к примеру, перенаправлять торговые потоки с европейского направления на азиатское. Строить новые дороги, мосты и трубопроводы, создавать новую финансовую инфраструктуру, тоже дорого.

Где Россия возьмёт деньги, понятно — уже принято решение включить печатный станок. Рублёвая финансовая система прочна, поэтому нужные для армии и для модернизации экономики суммы можно получить, ослабляя рубль на 10-15% ежегодно. Я бы предпочёл, конечно, видеть рублёвую инфляцию околонулевой, однако все альтернативы печатному станку — от разграбления бизнеса до капитуляции перед американскими колонизаторами — настолько плохи, что их даже нет смысла обсуждать.

Таким образом, властям надо напечатать много денег, чтобы профинансировать важные и неотложные нужды, но при этом оставить до марта 2024 инфляцию низкой, чтобы глубинарий Иван подошёл ко дню выборов в хорошем расположении духа.

Если бы речь шла просто про курс доллара, никакой проблемы не было бы, так как курс доллара куда как менее важен, чем кажется носителям травмы девяностых, и потому его можно нарисовать практически любым. Однако с рублёвой инфляцией так просто не справиться, тут нужны меры посерьёзнее. Полагаю, вариантов у правительства немного, поэтому мы будем наблюдать самую простую и прямолинейную комбинацию: печатный станок продолжит изрыгать в экономику новые грузовики с деньгами, а инфляцию будут временно сдерживать, удерживая высокой ставку по рублю. Может быть, хватит и 15%. Но если ставку поднимут к марту до 20% или даже до 25%, я совершенно не удивлюсь. Глубинарию Ивану на ставку глубоко наплевать, а вот цены на мясо и молоко, напротив, являются для него важным индикатором хорошей или плохой работы властей.

Дальше, после марта, всё это можно будет оперативно отмотать назад. Экспортёрам разрешат оставлять у себя больше валюты, которая нужна им на закупку оборудования и прочие нужды, а ставку понизят, чтобы позволить целебной инфляции разрядить накопившееся напряжение. Так как следующие выборы пройдут только в 2026, при этом выборы в Госдуму менее важны, чем выборы президента, в 2024 можно будет выставить настройки экономики в прагматичный режим: курс доллара в 100-120 рублей, чтобы защитить русских производителей от импорта, а инфляцию — в 15-20% годовых, чтобы она давала максимум дохода в бюджет, но при этом не тормозила экономический рост.

Ритуально напомню, что я не предсказываю будущее, а всего лишь размышляю о текущем положении дел — за точным прогнозом, пожалуйста, обращайтесь или к астрологам, или в так называемые деловые СМИ, которые из года в год кормят публику экспертными мнениями агентов США (ссылка). Проще говоря, курс 100-120 рублей за доллар — это не твёрдое обещание, как мог бы подумать наивный читатель жёлтой деловой прессы, а всего лишь зона, которая, по моему мнению, была бы наиболее комфортна для отечественной промышленности. Какой курс доллара к рублю наши власти на самом деле установят после марта 2024, пока что не знает никто, включая и их самих. Решение будут принимать по обстоятельствам, при этом не подбрасыванием монетки, а в ходе торга между представителями элитных групп.

Подведу итог

Демократическая логика подсказывает, что до марта 2024 курс рубль будут держать крепким, как максимум в 90 рублей за доллар, а может быть даже в 80 или в 70 рублей. Ставку рефинансирования оставят высокой, чтобы цены в магазинах особенно не росли. После марта 2024 всё должно вернуться в более здоровое русло, с умеренно высокой инфляцией и демонстративно слабым рублём.

Лично мне эта конфигурация внушает серьёзный оптимизм, так как она позволяет российской экономике держаться столько, сколько понадобится, чтобы победить США в их прокси-войне: год, три года, десять лет. Собственно, если учесть, что план США состоял в том, чтобы сломать Россию экономически, подобно тому как они сломали экономически СССР в Холодной войне, мы можем уже констатировать глобальную неудачу наших геополитических врагов.