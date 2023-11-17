Для тех, кто хочет отдохнуть от гелей и лаков. Что такое японский маникюр и стоит ли его делать?

Японский маникюр подойдет тем, кто решил дать отдых ногтям от гелей и лаков. Он отличается минималистичностью и естественностью, а также отсутствием дизайна. Этот способ ухода за ногтями возник в Японии 400 лет назад. Он направлен на поддержание здоровья ногтевых пластин. Мы расскажем, что такое японский маникюр, в чем заключаются его особенности и стоит ли его делать.

Японский маникюр: что это такое

Японский маникюр является одной из разновидностей необрезного маникюра. При нем не используются режущие инструменты. Ногти и кутикулы не обрезаются. Можно делать только полировку и шлифовку, а также ванночки для рук и пилинги.

Во время процедуры применяются составы с питательными веществами. Они состоят исключительно из натуральных ингредиентов. Их втирают глубоко в ногтевую пластину.

Японский маникюр не предусматривает использования лаков, гелей и эмалей, а также наращивания ногтевой пластины. Он подчеркивает естественную красоту здоровых ногтей.

Этот вид маникюра предназначен не для наведения красоты. Он помогает восстановить здоровье ногтей и применяется в большей степени в лечебных целях.

Преимущества метода

Японский маникюр обладает следующими достоинствами:

делает руки красивыми и ухоженными; укрепляет ногти и предотвращает их слоение; ускоряет отрастание ногтей и придает им здоровый блеск; дает возможность отдохнуть от лаков и наращивания; делает руки мягкими; не травмирует кутикулу.

Этот метод имеет лишь один недостаток – вам придется обходиться без нейл-арта и довольствоваться естественным видом ногтей. Далее мы расскажем о поэтапном создании этого маникюра.

Придание ногтям формы

Процедуру начинают с очищения ногтей и придания им желаемой формы с помощью пилочки. При этом предпочтение отдают естественным вариантам. Слишком длинные и острые ногти не создают, так как они легко ломаются.

Кутикулу отодвигают лопаточкой, но не срезают. При необходимости руки перед этим распаривают в теплой ванночке. Затем ногти шлифуют бафом.

Если строго следовать японской традиции, то все инструменты для маникюра должны быть сделаны из дерева, кожи или замши. Металлические приспособления не используются, так как они грубо воздействуют на ногти.

Применение пасты

После шлифовки на ногти наносят специальную пасту с природными компонентами. Она содержит эфирные масла, витамины A и E, кератин и другие питательные ингредиенты. После этого ногти необходимо отполировать. Для этого используется инструмент с замшевым покрытием.

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Нанесение минеральной пудры

На следующем этапе ногти покрывают слоем минеральной пудры. Она включает в себя пчелиный воск и диатомовую землю.

Это покрытие позволяет “запечатать” полезные вещества и дать им впитаться в ногтевую пластину. Также оно придает ногтям легкое и естественное сияние.

Завершающий массаж и уход

На завершающем этапе процедуры на кожу рук наносят увлажняющий крем. Кутикулы обрабатывают питательным маслом. Затем делают массаж рук.

Эффект от процедуры сохраняется 2-3 недели. В течение этого времени ногти будут выглядеть ухоженными, здоровыми и блестящими. Чтобы сделать этот эффект более продолжительным, необходимо избегать контактов с агрессивными химикатами, а также ежедневно применять увлажняющий крем и масло для кутикулы.

Кому подходит

Этот вид маникюра идеально подходит тем, кто столкнулся с ломкостью, тусклостью и повреждениями ногтей. Также он заинтересует любительниц натуральной красоты и минималистичного стиля.

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Японский маникюр практически не имеет противопоказаний. Его можно делать даже беременным женщинам и кормящим мамам. Осторожность нужно проявлять только тем людям, у кого есть аллергия на ингредиенты пасты или пудры.

Можно ли сделать самостоятельно

В интернет-магазинах можно встретить наборы для самостоятельного создания японского маникюра. Они содержат все необходимые инструменты и составы. Многие женщины освоили эту технику ухода за ногтями и выполняют ее сами, не посещая салон.

Однако лучше доверять создание японского маникюра профессиональным мастерам. Эта процедура стоит не так дорого и занимает всего около получаса. Специалист выполнит ее с учетом состояния ваших ногтей. Он адаптирует все этапы японского маникюра к вашим индивидуальным особенностям.

Заключение

Если ваши ногти устали от тяжелых и плотных лаков или их состояние ухудшилось, то попробуйте японский маникюр. Он вернет вашим рукам красоту и ухоженность.