Красный – главный цвет зимы: как сделать с ним модный маникюр на зимние праздники

В новогодние праздники каждая женщина хочет выглядеть потрясающе, поэтому тщательно готовится к этому волшебному периоду. Помимо выбора наряда и прически, также следует тщательно продумать маникюр. К праздникам следует сделать яркий торжественный нейл-арт в красном цвете.

Красная клетка

Если вы ищите что-то эффектное и в то же время уютное, обратите внимание на клетчатый принт. Он ассоциируется с теплым шерстяным пледом или мягкой удобной пижамой. А если добавить к нему немного блеска, получится вполне празднично. Такой нейл-арт достоин того, чтобы украсить ваши ручки в новогодние праздники.

Красно-розовые мотивы

Красный прекрасно сочетается с розовым. Такая комбинация получается нежной, женственной и в то же время праздничной. Комбинируйте эти два цвета, создавая тематические узоры, сочетающиеся с зимой и праздниками. А еще это могут быть какие-то абстрактные рисунки, которые не связаны с конкретным случаем, а просто отражают ваше настроение.

Рождественские звезды

Красные звездочки на белом фоне – это, пожалуй, самый актуальный мотив для новогодних и рождественских праздников, который только можно придумать. Замените плотный белый лак на полупрозрачное молочное покрытие, чтобы маникюр получился более нежным и женственным.

Праздничные тона

Если вы не являетесь сторонником сложных дизайнов, просто сделайте однотонное покрытие. А для того, чтобы маникюр смотрелся по-праздничному нарядно, просто накрасьте ногти разными цветами, которые ассоциируются у вас с Новым годом и Рождеством. Например, красный, белый и золотой.

Романтичный маникюр

Если вы не хотите привязывать свой нейл-арт к праздничной тематике, но все же хотите сохранить атмосферу торжественности, сделайте красный френч. А для того чтобы придать ему игривую нотку, нарисуйте маленькие сердечки у основания ноготка. Ведь Новый год – это вполне романтический праздник.

Мерцающий маникюр

Смешивайте в дизайне ногтей разные текстуры, например матовые и глянцевые, для создания интересного визуального контраста. Также вы можете сочетать классическое гладкое нюдовое покрытие с плотным слоем красного сверкающего песка.

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Лак с блестками

Придайте своим ногтям современный и праздничный вид с помощью красного лака с блестками. Это блестящее, светоотражающее покрытие придаст вашему маникюру нотку роскоши. Это может быть полное покрытие, френч, узоры или сочетание всего и сразу.

Крупные звезды

Раз уж звезда является одним из ключевых символов рождества, используйте этот символ по полной. Например, выше приводился пример маникюра с россыпью небольших звезд неправильной формы. А можно нарисовать одну крупную звезду на одном из ногтей. Чтобы такой нейл-арт не выглядел слишком резким, отдавайте предпочтение не белому, а розовому лаку, который не так сильно контрастирует с красным фоном.

Конфетный дизайн

Рождество ассоциируется с полосатыми красно-белыми карамельками. Вы не прогадаете, если перенесет эту концепцию в свой новогодний маникюр. Чередуйте красно-белый полосатый нейл-арт с однотонным красным покрытием.