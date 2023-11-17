Музыка помогает уменьшить боль и улучшить здоровье сердца

Музыка – это не только приятное развлечение, но и мощное средство для улучшения физического и умственного состояния. Многие из нас наслаждаются музыкой в разных ситуациях – будь то в компании друзей, за рулем автомобиля или в уединении. Однако музыка способна предложить гораздо больше, чем просто удовольствие, она может оказать положительное воздействие на наше здоровье и благополучие.

Врачи провели исследования, подтверждающие, что музыкальное хобби может помочь снизить симптомы боли и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Один из наиболее интересных эффектов, выявленных исследователями, – это способность музыки улучшать память и умственные способности, что становится особенно актуальным по мере старения.

Врач-невролог Виталина Козлова пояснила о своих исследованиях в области воздействия музыки на здоровье мозга. Ученые провели долгосрочное исследование с участием пожилых людей, которые прослушивали специально подобранные музыкальные произведения каждый день в течение восьми недель. Результаты показали увеличение функциональной связи между различными областями мозга, особенно между слуховыми областями и центрами мозга, ответственными за эмоции и вознаграждение.

Эта связь между аудиальными центрами и центрами вознаграждения в мозге имеет важное значение для обучения, мотивации и социальных функций. Исследователи считают, что музыка способна сохранить эту связь, что может быть особенно полезно для людей, страдающих деменцией и болезнью Альцгеймера.

Прослушивание музыки также оказывает положительное воздействие на память, когнитивные навыки и помогает справляться с одиночеством. Более того, активное музицирование, а не только прослушивание, приносит свои преимущества. Дети, получающие музыкальное обучение, часто лучше справляются с когнитивными и академическими заданиями, а у пожилых людей с богатым музыкальным опытом сохраняются лучшие когнитивные функции и лучшая способность слышать речь в шумной среде.

Исследования также показывают, что музыка стимулирует взаимодействие различных областей головного мозга, что особенно важно для сохранения когнитивных функций по мере старения. Музыка дарит нам не только радость, но и заботится о нашем физическом и умственном здоровье, делая нашу жизнь более насыщенной и качественной.