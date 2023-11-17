 

Жителям Калининграда, призванным в РККА до 1945 года, дадут по квартире

17.11.2023, 13:33, Разное
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В Калининграде местные власти решили выдать по квартире всем местным жителям, которые были призваны в Красную армию до 1945 года.

Как отмечает местная независимая (государственная) пресса, это беспрецедентный шаг в деле заботы о ветеранах.

Условия для получения квартиры очень просты: необходимо быть призванным в РККА до 1945 года не включительно любым калининградским военкоматом и иметь на руках оригиналы документов, подтверждающие этот факт. При этом необязательно быть уроженцем Калининграда – власти города согласились выдавать жильё даже тем, кто родился в других регионах. Главное – сам факт призыва городскими военными службами.

– На самом деле мы уже объявляли такую акцию, но тогда не уточнили про РККА, – рассказывает источник нашего издания. – И действительно, к нам начали приходить люди в весьма преклонном возрасте и доказывать, что они были призваны в нашем городе до 1945 года и воевали в Великую Отечественную. Некоторых даже призвали до 1941 года. И документы у них были. Но мы, конечно, таким ветеранам ничего не дали.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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