Если у вас прыщи: какие ингредиенты и добавки в косметике вам противопоказаны

Когда температура падает, за кожей нужно больше ухаживать. Особенно это касается тех, кто страдает от прыщей и покраснений. Акне – достаточно распространенная проблема, причем как среди детей, так и среди взрослых. Но многие пытаются скрыть прыщи посредством макияжа и специальных косметических средств. В сегодняшней статье мы дадим полезные советы, чтобы избежать ухудшения ситуации.

Может ли макияж на лице усугубить прыщи

Как утверждают специалисты, многочисленные исследования подтвердили влияние косметики на прыщи. Очевидно, что речь идет прежде всего о косметике, содержащей так называемые комедогенные вещества, то есть элементы, которые повышают склонность к образованию несовершенств, называемых комедонами, которые могут вызывать появление прыщей.

Прыщи в подростковом возрасте могут оказывать разрушительное воздействие на психоэмоциональное состояние человека. Можно и нужно использовать правильную и подходящую косметику, если у вас есть высыпания. Но как ориентироваться в море тональных средств и консилеров на рынке?

Чего избегать в косметике, если у вас прыщи

Особенно вредны косметические средства, содержащие растительные масла, ароматизаторы, вазелин или красители, которые вызывают закрытие фолликула, что затем приводит к эффекту «пробки», вызывающему появление прыщей. Поэтому, прежде чем лечить прыщи, мы должны обратить внимание на ряд ингредиентов, содержащихся как в косметических продуктах, так и в очищающих средствах для ухода за кожей. Бесполезно использовать косметику, не содержащую комедогенных веществ, если затем наносить увлажняющий крем, не подходящий для нашей кожи.

Каждая кожа, склонная к прыщам, индивидуальна

Каждая кожа, даже та, что склонна к акне, отличается от других. С другой стороны, существуют разные типы прыщей. Акне не означает, что у вас жирный тип кожи. Поэтому вам всегда необходимо обращаться к дерматологу, чтобы определить тип прыщей, которые вы собираетесь лечить. Опасность состоит в том, чтобы вы высушите тот тип кожи, который на самом деле не имеет избытка кожного сала, получив контрпродуктивный эффект. Вы рискуете, например, получить шелушение или раздражение.

Разница между прыщами у взрослых и подростков

Среди различных типов прыщей специалисты различают подростковые и взрослые. Это два очень распространенных типа кожной сыпи, возникающие на разных этапах жизни человека. При их лечении как с точки зрения очищения лица, так и с точки зрения макияжа лучше всего использовать разные средства. В последнее время созданы косметические продукты, которые идеально подходят для лечения и/или маскировки прыщей. В зрелом возрасте прыщи часто могут быть симптомом эндокринных проблем или проблем, связанных с нашей нервной системой. Обе системы влияют друг на друга подобно цепной реакции.

Без ирокезов и шипов: какие прически в стиле панк сейчас в моде

Бюджетный уход за сухой кожей. Кокосовое, оливковое, подсолнечное масло

Уход за кожей – это способ противостоять стрессу. Подарите себе немного заботы

Что делать, если прыщи под кожей

Одной из проблем, связанных с прыщами, является наличие покраснений вместо самих прыщей. Это состояние кожи, которое очень трудно лечить. В этом случае специалисты говорят о комедогенных прыщах, то есть появившихся из веществ, закрывающих поры. Это подкожная форма прыщей. Кажется, что такого рода высыпания менее заметны, но на самом деле они требуют лечения, и достаточно серьезного. В этом случае цель состоит не в том, чтобы уменьшить воспаление, как в случае с более видимыми прыщами, а в том, чтобы открыть поры и позволить загрязнениям выйти наружу.

Идеальными продуктами для осуществления этого плана являются кератолитические вещества, то есть те, которые оказывают отшелушивающее действие. Среди них особенно стоит отметить гликолевую кислоту, присутствующую в различных отшелушивающих средствах. Но пользоваться такими продуктами нужно с максимальной осторожностью. Пилинг должен быть подобран в соответствии с типом кожи: не вся кожа нуждается в одинаковом отшелушивании.

Правильное очищение

После диагностики и соответствующего лечения прыщей необходимо подобрать правильный уход за кожей. Без правильного очищения результаты, полученные с помощью терапии, рискуют исчезнуть. Специалисты настоятельно рекомендуют меньше пенящихся очищающих средств, потому что практически все они содержат поверхностно-активные вещества, которые в определенном процентном соотношении могут повредить кожу, склонную к акне. Например, после очищения, между сыворотками и кремами, предпочтительны первые, за исключением тех, которые содержат масла, которые, как уже упоминалось, являются комедогенными.