Ребенку младше года солить вообще не рекомендуется – соль в рационе питания детей в зависимости от возраста

Соль, конечно, является важным компонентом нашего рациона, поскольку она содержит хлор и натрий, которые необходимы организму. По мнению многих экспертов, для маленьких детей главное – разнообразное питание. В этом случае мы как родители можем с раннего возраста предотвратить многие заболевания, от которых страдают взрослые, такие как ожирение, диабет или заболевания сердца и кровеносных сосудов.

Сколько соли нужно ребенку

И нужно ли ее добавлять в рацион детей вообще в зависимости от возраста? Соль, как уже было отмечено выше, содержит натрий, который предотвращает потерю воды из организма, поэтому нам также нужна соль в нашем рационе. Но это как сахар – слишком много будет обязательно вредно.

Согласно статистическим исследованиям, многие люди на планете сегодня употребляют почти в три раза больше соли, чем рекомендовано ВОЗ. Например, для взрослых этот показатель составляет от 3 до 5 г в день. Многие же потребляют 13,4 г соли в день, что значительно превышает ее рекомендуемую норму. Для детей этот показатель гораздо меньше.

Специалисты утверждают, что для детей в возрасте 3-6 лет рекомендуемая суточная норма соли составляет до 3 г, для детей в возрасте 7-10 лет — до 5 г. А теперь вы как родители подумайте: соответствуют ли эти рекомендации действительности конкретно в вашей семье?

Лучше вообще не солить

Эксперты утверждают, что, например, гарниры вообще не нужно солить, даже если вы чувствуете, что они невкусные. Что касается детей, нет необходимости приучать их к соленым блюдам с ранних лет. Потому что тогда дети привыкнут к соленому вкусу (так же, как и к сладкому) и будут искать его и в будущем. Если они с ранних лет будут есть преимущественно несоленую пищу, то впоследствии не станут зависимы от этой приправы. Детям до года вообще не рекомендуется употреблять соль, поскольку их почки не готовы к нагрузке, которую несет ее переваривание.

Какие продукты не покупать

Если вы хотите защитить своего ребенка от будущих проблем с артериальным давлением, сердцем или лишним весом, ограничьте продукты, богатые солью. Большую часть соли, которую мы потребляем, мы получаем из продуктов, которые покупаем. Это гораздо больше, чем просто соль, которую мы добавляем в пищу во время приготовления.

По словам специалистов, до 2/3 соли мы получаем из продуктов, которые покупаем. Почти вся еда содержит эту приправу, зачастую в больших количествах. Основная мера, которая прежде всего необходима, — это ограничение содержания соли в хлебобулочных изделиях, колбасах и других продуктах. На самом деле сами продукты должны быть лучше маркированы и на этикетках должно быть четко указано не только количество соли, но и процентное ее содержание с точки зрения рекомендуемой суточной дозы.

А какие продукты нельзя покупать малышам и дошкольникам? Забудьте о колбасах, чипсах и сухариках, соленых орехах, попкорне, картофеле фри, а также о соленой выпечке. Супы быстрого приготовления и закуски также содержат большое количество соли. Поэтому их потребление также целесообразно ограничить. Это не значит, что дети никогда не должны их есть, но они должны быть в меню лишь в порядке исключения.