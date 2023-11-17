Цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться в начале 2024 года

В начале 2024 года, согласно опросу участников рынка, цены на вторичное жилье в Москве могут снизиться на 10%. Это связано с ростом стоимости ипотеки и сокращением спроса, что оставляет продавцам немного выбора. Они уже начали предоставлять скидки, что не было типичным явлением в начале осени. Банки также перешли к практике продажи залогового жилья на условиях предыдущих покупателей.

Стоимость столичной недвижимости на вторичном рынке за год выросла на 6–12%, в зависимости от локации и типа жилья. В октябре этот рост замедлился, а в некоторых районах даже упал до уровня около 10%. Это может свидетельствовать о возможной стагнации, за исключением районов, где расположена Большая кольцевая линия метро, где цены на лоты за октябрь поднялись на 10%.

Дисбаланс цен на первичном и вторичном рынках недвижимости вызывает опасения. В октябре-ноябре количество покупателей заметно уменьшилось. Ставки по жилищным кредитам на вторичном рынке начинаются от 17%, и некоторые банки повысили первоначальный взнос до 30%, хотя это пока касается только клиентов, уже имеющих кредиты.

Эти условия делают ипотеку слишком дорогой, и финансовые организации уже начали предлагать антикризисные программы. Например, банки готовы сохранить ставки и условия для новых покупателей, аналогичные тем, которые были у предыдущих владельцев. Это уже внедряется Сбербанком, и ожидается, что другие банки последуют этому примеру.

Тем не менее, объектов на вторичном рынке с хорошей локацией и чистыми документами остается недостаточно, что удерживает недвижимость от сильного снижения цен. Однако падение цен на вторичке уже неизбежно.

Продавцы уже начали предоставлять скидки, особенно с середины июля до конца сентября, когда скидки были непопулярными. Сейчас покупатели активно используют специальные предложения. Эти скидки разнятся в зависимости от класса жилья, например, для комфорт-класса рабочая скидка составляет 50–100 тысяч рублей, а для бизнес-класса – 100–200 тысяч рублей. Однако ожидается, что с увеличением количества объектов на рынке цены могут подвергнуться корректировке.

На конец октября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья составила почти 290 тысяч рублей за квадратный метр. Перед нами стоит период оживления рынка до конца декабря, но впоследствии ожидается определенная коррекция цен.