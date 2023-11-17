Мнение: «Последнее слово» художницы

Василеостровский районный суд Петербурга признал художницу Сашу Скочиленко виновной в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ и приговорил к 7 годам колонии общего режима.

За то, что еще в марте 2022 года художница в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге заменила пять ценников. Акцию заметила бдительная пенсионерка и вызвала полицию.

В ходе судебного процесса в своем «последнем слове» Скочиленко сказала:

– Благодаря моим следователям и прокурорам информацию, распространенную мной, узнали тысячи людей в России и по всему миру. Если бы меня не арестовали, эту информацию узнала бы одна бабушка, кассир и охранник магазина «Перекресток».

…Если эти пять бумажек настолько страшны, то зачем вообще был затеян этот суд? Для того чтобы мы десятки раз произнесли эти тезисы, которые, по мнению государственного обвинителя, так сильно угрожают общественной безопасности? Но вот мы произносили тексты с «ценников» на протяжении всего процесса. И что? Земля разверзлась из-за этого? Началась революция в стране? Солдаты стали брататься на фронтах? Ничего подобного не произошло. Так в чем проблема?

Государственный обвинитель не раз упоминал, что мое деяние чрезвычайно опасно для общества и государства.

Насколько же слабой верой в наше государство и общество обладает наш прокурор, если считает, что наша государственность и общественная безопасность могут порушиться от пяти маленьких бумажек?

Когда человек поднимает военный мятеж, который нанес нашей стране огромный ущерб, уголовное дело на него возбуждают и закрывают через день. От моего деяния не пострадал никто, а я содержусь под стражей уже больше полутора лет — вместе с убийцами, ворами, совратителями несовершеннолетних и организаторами занятий проституцией. Неужели так называемый ущерб, якобы причиненный мной, сопоставим с этими преступлениями?

Каждый судебный приговор — это послание для общества. Независимо от того, как вы оцениваете мое деяние, вы, вероятно, согласитесь с тем, что я проявила храбрость и несгибаемость характера, я не была лицемерна, я была честна перед собой и перед судом, я поступила в соответствии со своими моральными ориентирами. И вы согласитесь, что они у меня есть, даже если вам лично близки иные. На жаргоне следователей посадить человека в СИЗО называется «взять в плен». Так вот, я не сдалась и не согнулась в условиях плена, под угрозой травли, болезни и голода.

И если приговор — это послание для народа, то подумайте: что вы сообщаете людям, нашим гражданам, осуждая меня? Что нужно сдаваться? Что нужно лицемерить? Что нужно признавать то, в чем ты невиновен? Что нельзя жалеть наших солдат? Что нельзя желать мирного неба над головой?

Что наше общество и государство может разрушиться от пяти маленьких бумажек? Неужели это действительно то, что вы хотите сказать людям во время кризиса, нестабильности, депрессии и стресса?

Полный текст «последнего слова» осужденной художницы можно прочитать здесь.

А ведь права Саша Скочиленко. Благодаря судебному процессу, об акции художницы узнали тысячи людей. Слова, написанные на ценниках, десятки раз произносились в ходе судебного процесса.

Получается, что инициаторы судебного процесса добились того, что бы про акцию узнали не только «одна бабушка, кассир и охранник магазина «Перекресток»? Может, это враги России?

На снимке: Саша Скочиленко во время судебного процесса, фотография отсюда

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