 

«Депардье лично убедил меня переехать в Россию» – внук де Голля о планах получить российское гражданство

17.11.2023, 11:33, Разное
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Внук генерала Шарля де Голля – Пьер де Голль – сообщил, что принял решение переехать в Россию по рекомендации своего друга, актёра Жерара Депардье, ставшего гражданином РФ в 2013 году и инвестировавшего в коммерческую недвижимость в регионах страны.

– Депардье лично убедил меня переехать в Россию, при этом он хвалил не только Москву и Петербург, но и Саранск, Новосибирск и даже Махачкалу. А ещё он показал мне свою квартиру в Грозном – там очень красиво и люди похожи на парижан, – рассказал Пьер де Голль.

Сам Депардье в ближайшее время намерен отказаться от российского гражданства ввиду несогласия с политикой Кремля, но чтобы упростить процесс, актёр передал свой паспорт де Голлю.

– Мы тут просто поменяем имя и фото, а прописка останется. Ваша страна предлагает большие возможности – я люблю русскую культуру, современный кинематограф и осетинские пироги, – подчеркнул внук основателя Пятой Французской республики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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