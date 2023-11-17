Киви – источник антиоксидантов, а персики богаты витамином А и С: фрукты с низким содержанием сахара для беременных женщин

Фрукты могут заменить перекусы для матерей, которые любят сладкую пищу. Большинство витаминов, минералов и клетчатки, содержащихся во фруктах, полезны для здоровья матери и ребенка в утробе матери. Такое содержание клетчатки также может предотвратить запоры, с которыми часто сталкиваются беременные женщины.

Есть много различных видов фруктов. Однако некоторые беременные женщины, страдающие гестационным диабетом, безусловно, обеспокоены, поскольку некоторые виды фруктов содержат больше натурального сахара, что может вызвать скачок уровня глюкозы в крови.

Фактически, гестационный диабет часто можно лечить просто с помощью диеты и физических упражнений. Даже если протекает гестационный диабет, это не значит, что нельзя иметь здоровую беременность. Есть некоторые фрукты с минимальным количеством сахара, которые просто идеально подходят для беременных, именно поэтому, их можно есть без опаски. Кроме того, они приносят большую пользу организму. Однако беременным женщинам нужно есть эти продукты только в умеренных количествах.

Также необходимо оптимизировать содержание клетчатки, которая может помочь контролировать количество глюкозы в крови. Кроме того, нужно сократить количество продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, таких как фруктовые пакетированные соки, конфеты, десерты и газированные напитки.

Вот некоторые фрукты, которые стоит добавить в рацион беременным женщинам.

Цитрусовые

Лимоны, лаймы, грейпфруты и большинство других видов цитрусовых содержат минимум сахара, поэтому беременным женщинам стоит потреблять свежевыжатый сок, а не бутилированный. Эти фрукты также богаты витамином С и могут даже уменьшить воспаление.

Ягоды

Ягоды – один из самых полезных вариантов сладких продуктов, которые можно есть беременным женщинам. В них довольно мало сахара, но много антиоксидантов. Кроме того, ягоды богаты калием, магнием, витаминами С и К, клетчаткой и пребиотиками, которые полезны для здоровья кишечника.

Киви

Киви имеет достаточно много питательных веществ. Как и ягоды, этот продукт является довольно хорошим источником ценных антиоксидантов и витамина С, а также содержит клетчатку.

Дыня

Этот продукт не только содержит мало сахара, но и богат калием, который важен для здоровья сердца. Именно поэтому, можно ежедневно съедать несколько кусочков дыни.

Персик

Персики богаты витаминами и минеральными веществами, такими как витамины А и С, а также содержат калий, фторид и железо. Помимо закуски, этот фрукт также можно добавлять в салаты, чтобы получить вкусный и полезный десерт.

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Авокадо

Авокадо часто считают источником полезных жиров, хотя этот фрукт также богат клетчаткой и даже содержит немного белка. Это фрукт с невысоким содержанием сахара, поэтому его можно употреблять в течение всей недели.

Абрикос

Абрикосы — один из наилучших продуктов, которые можно есть для улучшения общего состояния глаз. Как и персики, этот косточковый фрукт также считается суперпродуктом, поскольку он богат бета-каротином и антиоксидантами.

Если любите перекусывать курагой, обратите внимание на то, сколько ее едите. Обезвоженные фрукты, как правило, содержат больше сахара.

Клюква

Клюква — ягода с невысоким содержанием сахара, потому что ее чаще всего продают в сушеном виде или в виде сока, который содержит много добавленного сахара. Однако свежая ягода содержит всего около 4 г сахара на ст., что не так уж и много. Можно добавлять клюкву в смузи или салаты, чтобы получить больше антиоксидантов и вкуса.

Гранат

Гранаты с низким содержанием сахара содержат полифенолы, являющиеся мощными антиоксидантами, улучшающими здоровье сердца и могут оказывать противораковое действие. Именно поэтому можно смело добавлять этот продукт в свой рацион.