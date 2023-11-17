Клетка – хит осенне-зимнего сезона: как вписать модный принт в свой образ

Клетчатый принт всегда остается в тренде. Нынешней осенью предпочтение следует отдавать приглушенным тонам. Существует множество сочетаний, которые позволят вам создать свои стильные образы. Предлагаем несколько интересных вариантов для осенне-зимнего сезона.

Клетчатый кардиган

Пополните свой гардероб клетчатым кардиганом, особенно в этом сезоне. Выбирать лучше всего сочетание нейтральных цветов, таких, как белого, серого, черного или коричневого. Такой кардиган будет отлично смотреться с любой одеждой и идеально дополнит ваши модные образы.

Расклешенные брюки

К одной из модных тенденций относится образ с расклешенными брюками в клетку. Вы можете сочетать белую клетку как с яркими цветами, так и с более сдержанными. Такие брюки сделают ваш образ более изысканным.

Клетчатые леггинсы

Леггинсы считаются хорошим выбором для холодных осенних и зимних месяцев. Можно, конечно, придерживаться базовых черных и серых цветов, но лучше выбрать вариант с клеткой. В клетчатых леггинсах вы будете чувствовать себя комфортно. К тому же к ним отлично подойдут высокие ботинки. Дополните свой образ однотонным свитером.

Юбка-миди в клетку

Клетчатые юбки были в тренде летом. Осенью вам, скорее всего, захочется придать своему образу более спокойный оттенок. Чтобы выглядеть стильно и элегантно, можете выбрать юбку-миди в нейтральную клетку. Если вы любите экспериментировать, добавьте к такой юбке клетчатый топ.

Клетчатое платье

Экспериментируя с модными тенденциями тканей в клетку, вы можете найти для себя множество интересных сочетаний. Потрясающе выглядит сочетание темно-синих и темно-зеленых оттенков. Платье из такой клетки можно носить и как повседневную одежду осенью, и надеть в качестве праздничного наряда к Рождеству.

Пиджак в клетку

Клетчатый пиджак является классическим выбором для тех, кто предпочитает традиционный и изысканный стиль. Такие нейтральные цвета, как темно-синий и серый, легко сочетаются с другими предметами одежды. Отлично дополнят такой пиджак топы тех же цветов, что и клетки.

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Комбинированный наряд

Многим нравится сочетать цвета, которые, на первый взгляд, могут показаться несовместимыми. Вполне вероятно, что, сочетая совершенно разные предметы, у вас получится создать образ, который вам понравится. Например, пальто в клетку в тандеме с клетчатым комбинезоном сделает ваш образ более народным.

Длинное пальто в клетку

В осенне-зимнем сезоне в моде будут макси-пальто в клетку. Традиционно можно отдать предпочтение базовым цветам, а именно, черному, белому, серому или коричневому. Выбирая макси-пальто из клетчатой ткани, вы будете выглядеть стильно и привлекательно в холодную погоду.

Свитер в красную и черную клетку

Сочетание красного и черного цветов всегда считалось не только смелым, но и вневременным. Чаще всего вы можете встретить рубашки в красно-черную клетку, однако не менее интересно вы будете смотреться в красно-черном клетчатом свитере. Невероятно стильно такой свитер сочетается как с джинсами, так и с юбкой карандаш и с блейзером.