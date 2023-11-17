 

Упали продажи оригинальных чехлов Samsung и Apple в России в 2023 году

17.11.2023, 11:15, Разное
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Продажи оригинальных чехлов для смартфонов Samsung и Apple в РФ в 2023 году упали в два раза, пишет директор категории “Аксессуары” розничной сети МТС, Дмитрий Докукин. При этом стоимость данных аксессуаров за последний год выросла на 40% из-за изменений курса валют.

По словам эксперта, россияне пересмотрели свой выбор в пользу чехлов B-брендов, которые стоят значительно дешевле оригинальных. Продажи таких аксессуаров в октябре выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.

Обычно Samsung и Apple выпускают новые серии аксессуаров вместе с флагманскими смартфонами. Например, компания Apple в 2023 году представила чехлы из нового материала FineWoven для серии iPhone 15, которые стоили от $60 (примерно 5,4 тыс. рублей по курсу на 15 ноября 2023 года). Однако, несмотря на высокую стоимость, аксессуары FineWoven получили негативные отзывы от пользователей из-за склонности к быстрому износу и маркости.


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