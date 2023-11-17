“Яндекс” анонсирует умную колонку с сенсорным экраном “Станция Дуо Макс”

Компания “Яндекс” на конференции YaC 2023 представила свою последнюю новинку – “умную” колонку под названием “Станция Дуо Макс”. Это флагманское устройство с интересными особенностями, включая сенсорный экран с возможностью изменения угла наклона.

Кроме того, в “Дуо Макс” встроен модуль Zigbee для управления умным домом, а звуковые компоненты, включая динамики и сабвуфер, обеспечивают высококачественное аудио.

Технические характеристики, функциональные особенности экрана и цена устройства будут раскрыты компанией “Яндекс” в день начала предзаказов, запланированный на 28 ноября 2023 года.

Эта презентация прошла на ежегодной конференции “Yet Another Conference” от “Яндекса”, где компания представляет свои главные новинки. Ранее, как одну из них, был представлен фирменный электровелосипед.