Воздействие ультрафиолета, старение и потеря веса – причины появления «крепированной» кожи и как это предотвратить

Термин “крепированная” кожа применяется для описания состояния кожи, когда она приобретает тонкий и морщинистый вид, напоминающий крепированную бумагу. Хотя такое состояние кожи часто ассоциируется с возрастом и появлением морщин, оно может возникать и в молодом возрасте. «Крепированная» кожа обычно поражает большие участки искривленной поверхности кожи, что делает ее более хрупкой и нежной наощупь. Это состояние может быть вызвано различными факторами, включая ультрафиолетовое излучение, курение, стрессы, воздействие окружающей среды и нарушение естественного процесса старения кожи.

Понятие «крепированной» кожи

«Крепированная» кожа – это процесс утраты ее естественных свойств и структурной прочности, аналогичный хрупкой бумаге. Со временем она становится более тонкой и утрачивает упругость. Такая трансформация обусловлена различными факторами, включая уменьшение производства природных протеинов, которые играют важную роль основы для кожи. Этот процесс является длительным и занимает годы. Обычно кожа начинает претерпевать подобные изменения в возрасте около 40 лет.

«Крепированная» кожа отличается от морщин. Вначале морщины представляют собой мелкие складки на коже, но со временем они превращаются в глубокие трещины. Чаще всего они появляются на участках, связанных с мимикой лица, например в области глаз. В молодости кожа обладает упругостью и быстро восстанавливается, особенно при правильном уходе. Однако по мере старения это становится все сложнее. На этих участках появляются борозды, постепенно превращающиеся в морщины. Процесс затрагивает как эпидермис, так и более глубокие слои дермы вследствие снижения синтеза коллагена и эластина. «Крепированная» кожа может появиться на руках, груди, шее, лице и других участках тела.

Причины

Существует несколько причин, по которым даже молодая кожа становится «крепированной», поэтому важно обеспечивать правильный и своевременный уход.

Процесс старения

Он препятствует естественному синтезу коллагена и эластина, обеспечивающих упругость кожи. В результате она начинает терять свою былую форму и производить все меньше новых клеток.

Снижение выработки кожного сала

С возрастом сальные железы работают все медленнее и секрета становится все меньше. Все это приводит к ослаблению естественного защитного слоя, делая кожу более сухой и слабой. Она становится окаменелой, а со временем даже начинает напоминать бледную бумагу.

Дегидратация и потеря веса

Еще одной причиной появления проблемы является недостаток влаги. Это делает кожу сухой, что ускоряет ее старение и ухудшает внешний вид. Резкое снижение веса может вызвать образование складок из-за потери жирового слоя под кожей.

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Воздействие ультрафиолетовых лучей

Они помимо возрастных изменений активно расщепляют коллаген и эластин, ускоряя процесс старения кожи. Полностью избежать этого процесса трудно, но возможно его замедлить, приняв соответствующие меры по уходу за лицом и защищая кожу от вредного воздействия солнечных лучей.

Профилактика

Как это предотвратить? Защитить кожу от воздействия ультрафиолета является самым эффективным способом предотвратить появление «крепированной» кожи. Для этого следует использовать солнцезащитный крем с фактором защиты от солнца SPF 30 или выше, надевать защитную одежду и искать тень, находясь на открытом воздухе. Важно адаптировать уход за кожей в соответствии с возрастом, так как после 40 лет кожа не производит достаточно естественного масла, защищающего ее от воспаления и раздражения. Использование соляриев не рекомендуется, так как ультрафиолетовое излучение повреждает ДНК клеток кожи и может привести к преждевременному старению и раку. Чтобы сохранить кожу увлажненной и молодой, рекомендуется использовать увлажняющий крем с ретинолом для улучшения эластичности.

Сбалансированное питание с антиоксидантами, витаминами А, C, D и E и омега-3 жирными кислотами также поможет предотвратить появление «крепированной» кожи. Дополнительно можно использовать натуральные домашние средства, такие как массаж, физические упражнения, снижение стресса, увлажняющие кремы на основе грязи и меда, а также скрабы из сахара и оливкового масла. Однако перед применением любых домашних средств рекомендуется проконсультироваться с дерматологом.

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Как избавиться

Устранить «крепированную» кожу можно разными методами. Специальные маски для местного применения могут быть эффективны для борьбы с этой проблемой. Многие из них содержат ретинол, витамин А, который помогает восстанавливать кожу. Другие продукты содержат различные кислоты, например гликолевую, молочную, яблочную, лимонную и винную, которые также способствуют обновлению кожи. Важно использовать эти продукты согласно инструкции, прекратив применение при возникновении раздражения или покалывания, и не переусердствовать с их количеством. Стоит дать время продуктам проявить свою эффективность, поскольку результат может быть виден не сразу, а через несколько месяцев.

Если проблемная зона требует специализированного лечения, врачи могут рекомендовать применение рецептурного крема с третиноином, витамином А, который защищает кожу от ультрафиолетовых лучей. Дополнительные средства местного применения могут содержать стабилизированный витамин С. Также существуют процедуры врачебной косметологии, такие как радиочастота, ультразвук и лазерное лечение, которые помогают усиливать коллаген и делают кожу более упругой. В таких случаях кожа лица и шеи лучше реагирует на процедуры. Для людей, страдающих от избыточной «крепированной» кожи, пластическая хирургия может быть рекомендована, но важно заранее тщательно продумать все возможные риски.

Таким образом, многие люди сталкиваются с «крепированной» кожей, поэтому желательно пользоваться специальными профилактическими мерами для защиты.