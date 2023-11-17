Как предотвратить появление плесени на еде – правила и кулинарные хитрости

К сожалению, плесень на продуктах — это распространенное явление. Ее споры находятся на нашей пище, руках и даже в воздухе, которым мы дышим. Когда эти споры находят подходящие условия — влагу, кислород и источник пищи — они начинают жить собственной жизнью.

Токсичная плесень скрывается под поверхностью пищевых продуктов, а это означает, что даже если вы соскребете видимый налете, вы не обязательно избавитесь от нее. Лучший способ избежать употребления плесени — это в первую очередь предотвратить ее появление на пище. В сегодняшней статье мы расскажем, как это сделать.

Скоропортящиеся продукты сразу убирайте в холодильник

Плесень лучше всего растет в теплой и влажной среде, и вы можете значительно замедлить ее развитие, устранив одно или оба этих условия. Можно покупать только сухофрукты и крахмалистые овощи, но большинство из нас не хотели бы вообще отказываться от свежих продуктов. Здесь в дело вступает холодильник. Вернувшись домой из магазина, потратьте всего несколько минут на распаковку и охлаждение скоропортящихся продуктов, и вы продлите время их потребления на дни или даже недели.

Лимоны хранятся всего около недели при комнатной температуре, но могут храниться до трех недель, если их положить в холодильник. Торт продержится на вашем столе всего день или два, но в холодильнике он может оставаться влажным и без плесени в течение недели или больше. Сырое мясо ни в коем случае нельзя оставлять вне холодильника из-за риска заражения бактериями, но оно может храниться в холодильнике несколько дней.

Дайте выпечке полностью остыть перед хранением

Большинство из нас не думает о росте плесени в тот момент, когда достаем горячий пирог из духовки, но то, как вы будете обращаться с выпечкой с этого момента, определит ее восприимчивость к плесени в будущем. Грибы любят влагу, поэтому вашей первой целью должно быть максимальное снижение влажности. Самый простой способ сделать это — дать выпечке полностью остыть перед хранением.

Когда свежеиспеченный пирог или буханка хлеба остывают, выделяется пар, который испаряется в воздух. Если вы заворачиваете выпечку в пищевую пленку до того, как она остынет, испаряющаяся влага задерживается и превращается в конденсат, что создает идеальные условия для появления плесени. По этой причине вам также следует как можно скорее достать выпечку из форм и положить ее на решетку для охлаждения.

Единственная ситуация, в которой вам может понадобиться завернуть выпечку, пока она еще теплая, — это если у вас слишком сухой пирог и вы хотите удержать в нем как можно больше влаги.

О хранении сыра и масла

Масло очень вкусное, но оказывается, что оно обладает еще большей магической силой. Вы когда-нибудь замечали, что масло в вашей масленке никогда не портится? Это потому, что высокое содержание жира делает его устойчивым к плесени. Помимо влаги и кислорода, плесени для роста необходим источник пищи, а жир не так привлекателен, как белки и углеводы. Соленое масло еще менее подвержено образованию плесени, поскольку многие виды грибов не любят соль.

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Жир также служит уплотнителем, поскольку в нем мало воды и он недостаточно порист, чтобы пропускать кислород. Этими факторами воспользовались сыроделы в США, которые с XVIII века использовали сало и сливочное масло для защиты твердых сыров от плесени. Этот метод консервации включает в себя замачивание марли в расплавленном жире и обертывание ею кругов сыра, чтобы изолировать ее от вредного для плесени кислорода и влаги. Даже если вы не профессиональный сыродел, возможно, стоит попробовать его дома.

Мойте продукты с уксусом

Споры плесени могут передаваться в пищу через воздух и воду, и продукты, которые вы покупаете в магазине, скорее всего, уже содержат их. Смывание спор с фруктов и овощей сразу после их покупки — это хорошая первая линия защиты от роста плесени. Вместо того, чтобы тянуться за средством для мытья посуды, возьмите уксус. Он убивает около 82% видов плесени из-за высокого содержания кислоты, что делает его отличным и естественным способом избавить ваши фрукты и овощи от невидимых спор, прежде чем они превратятся в плесень. Также было доказано, что уксус убивает около 98% бактерий, даже больше, чем антибактериальное мыло, поэтому вам даже не нужно беспокоиться о повторном мытье, чтобы удалить микробы.

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Приготовьте раствор из трех частей холодной воды и одной части уксуса. Оставьте продукты в емкости с уксусом примерно на три минуты. Затем опустите их под холодную воду и высушите бумажным полотенцем, чтобы удалить как можно больше влаги.

Не прикасайтесь к еде руками

От этого никуда не деться: руки у нас грязные, даже когда их только что помыли. Остающиеся на них микробы ускоряют рост плесени. Если вы хотите сохранить пищу без плесени как можно дольше, используйте для работы с ней посуду, а не руки. А еще лучше сначала вымойте руки, а затем пользуйтесь посудой.

Регулярно чистите холодильник

Плесень не так легко растет при низких температурах, как при высоких, но некоторые виды все же могут расти на охлажденных продуктах. На самом деле, некоторые могут прилипнуть к самому холодильнику. Споры плесени могут переноситься из продуктов питания на полки и стены холодильника, где они со временем адаптируются и растут. Эта плесень может затем перейти на новую еду, которую вы туда положили, создавая порочный круг. Специалисты рекомендуют чистить холодильник каждые несколько месяцев, чтобы предотвратить распространение плесени.

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Для чистки холодильника используйте чистую ткань или губку и литр воды с одной столовой ложкой пищевой соды. Не следует использовать химические чистящие средства для поверхностей, которые будут соприкасаться с пищевыми продуктами, включая холодильник. Старайтесь не пропускать углы и щели, где может скрываться плесень. Делая это каждые несколько месяцев, вы станете мощным сдерживающим фактором для любых случайных спор.

Прибирайтесь в холодильнике

Помимо регулярной чистки, поддержание порядка в холодильнике — один из лучших способов защитить продукты от плесени. Если вы не тот человек, который расставляет банки со специями по алфавиту, это может оказаться непростой задачей, но в данном случае речь идет о функциональности, а не об эстетике. Это не только предотвратит появление плесени, но и сэкономит вам деньги, потому что вам не придется выбрасывать столько еды.

Во-первых, думайте о своем холодильнике как о конвейерной ленте, где самые старые предметы находятся в начале очереди, а самые новые — сзади. Это избавит вас от сюрпризов в задней части холодильника, когда вы будете находить продукты с неузнаваемой слизью и плесенью.

Прежде чем идти в магазин, попробуйте приготовить еду из того, что у вас осталось, даже если это не входит в ваш обычный кулинарный репертуар. Это предотвратит пищевые отходы и сведет к минимуму количество продуктов, хранящихся в холодильнике. Перегрузка холодильника не только снижает вероятность того, что вы съедите все, прежде чем оно испортится, но также может заблокировать циркуляцию воздуха, в результате чего некоторые части вашего холодильника останутся достаточно теплыми, чтобы образовалась плесень, в то время как другие части могут покрыться инеем.

Замораживайте еду

Охлаждение — лучший способ хранить продукты, которые вы планируете съесть в течение недели, но если вы знаете, что не успеете что-то съесть за это время, лучше положить их прямо в морозильную камеру. Продукты, хранящиеся при температуре, которая постоянно ниже нуля градусов, будут безопасны для употребления в пищу, поскольку замерзающая среда переводит микробы в спящую фазу, предотвращая рост плесени.

Некоторые продукты плохо переносят заморозку. Фрукты и овощи с высоким содержанием воды, такие как помидоры, салат и виноград, не стоит замораживать, потому что, когда вода превращается в лед, она расширяется и разрывает их клеточные стенки, делая их мягкими и неаппетитными при оттаивании. Однако в целом большинство продуктов сохраняют свой вкус и текстуру при быстром замораживании в герметичных контейнерах.

Используйте только чистую посуду

В отличие от свежего мяса и продуктов, приправы и соусы могут храниться в холодильнике месяцами. Банки с желе, майонезом и кетчупом съедаются небыстро. К счастью, соль и сахар отталкивают большинство плесени благодаря своим обезвоживающим свойствам, как и низкая температура вашего холодильника. Но даже самый сладкий кисель и самая банка соленых огурцов не смогут противостоять всем формам плесени, особенно когда споры попадают в нее через загрязненную посуду.

Использование как можно меньшего количества посуды при приготовлении еды — отличный способ ограничить количество предметов, которые необходимо мыть, но это также ускоряет рост плесени. Если вы опустите нож в банку с арахисовым маслом, намажете им кусок хлеба, а затем окунете его в банку с желе, вы почти наверняка занесете в желе споры плесени через микроскопические кусочки арахисового масла и хлеба. Со временем эти споры укоренятся и начнут размножаться, пока однажды вы не открутите крышку и не обнаружите зеленоватый пух. Использование отдельной посуды — лучший способ предотвратить появление плесени на этих обитателях холодильника и позаботиться о своем здоровье.