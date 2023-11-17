 

Бактерии Helicobacter pylori могут провоцировать гастрит и рак желудка

17.11.2023, 10:03, Разное
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Бактерию Helicobacter pylori следует проверить при частых болях и дискомфорте в животе, отмечает врач Александра Разаренова. Эта бактерия, населяющая желудок, может спровоцировать развитие гастрита, язвы или даже рака желудка.

Эксперт подчеркивает, что Helicobacter pylori является одной из самых распространенных причин развития рака желудка. Бактерия может инфицировать человека в детстве, чаще всего через контакт с близкими родственниками, и оставаться в организме на протяжении всей жизни, не вызывая при этом проблем.

Однако проблемы могут возникнуть, если иммунитет снижается. Здоровая иммунная система контролирует бактерию, но при снижении иммунитета, Helicobacter pylori может активно вырабатывать вещество, делающее желудок уязвимым. Это может привести к язвам и воспалениям, которые, в свою очередь, могут стать источником рака. Риск увеличивается, если человек, инфицированный бактерией, не проходит лечение для ее устранения.

Врач советует обследоваться на наличие бактерии Helicobacter pylori, особенно тем, кто страдает от частых болей в животе, ощущает дискомфорт после еды, испытывает тошноту, изжогу или имеет диагноз гастрита. Это позволит своевременно выявить и лечить проблему.


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