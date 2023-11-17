После отъезда Си Цзиньпина власти Сан-Франциско разрешили местным коммунистам вернуться в места прежнего бомжевания

Мэрия Сан-Франциско начала демонтаж кордонов и контрольно-пропускных пунктов на границе округа, установленных перед саммитом Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

В ближайшее время все бездомные, вывезенные из города накануне встречи Байдена и Си Цзиньпина, смогут вернуться к прежней жизни.

За две недели до переговоров двух мировых лидеров город был полностью зачищен от всех асоциальных элементов. При поддержке федеральных властей за 101-й километр трассы Сан-Франциско—Лос-Анджелес депортировали членов Компартии США, проституток, русских эмигрантов, палестинских беженцев и прочих представителей левой идеологии. Мэр города Лондон Брид заявила, что ей пришлось пойти на такие меры во избежание политических провокаций.

– Мы опасались, что они могут заразить китайскую делегацию коронавирусом или гонореей, – сказала Брид. – К тому же страшно представить, если бы сопровождавшие первое лицо КНР увидели, как на самом деле живут наши коммунисты по сравнению с их бездомными.

Первые караваны с бездомными американцами начнут возвращаться в Сан-Франциско в конце этой недели. Они снова заселятся под мост «Золотые ворота», в тюрьму Алькатрас и на площадь Юнион-сквер. Многие из них намерены обратиться в суд для получения компенсации за физический и моральный ущерб.

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