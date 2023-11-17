Тренировка с гирей – путь к стройной талии: лучшие упражнения для женщин

Потеря жира на животе может оказаться изнурительной целью в фитнесе. Многие отдают предпочтение кардио, чтобы сбросить ненужные килограммы, но правда в том, что силовые тренировки не менее важны, когда речь идет об избавлении от жира на животе. Такие упражнения хороши тем, что они способствуют сжиганию жира, что просто необходимо для стройного, подтянутого телосложения.

Гири предлагают уникальное сочетание силовых тренировок и кардио, что делает их высокоэффективным инструментом для избавления от нежелательной дряблости в области живота. Вот несколько хороших упражнений с гирями, благодаря которым можно эффективно убрать жир на животе.

Махи с гирями

Это упражнение для всего тела, которое ускоряет обмен веществ и сжигает калории. Они эффективно воздействуют на корпус, поясницу и плечи.

Встать прямо, ноги расположить на ширине плеч. Гирю взять обеими руками и держать между ног. Наклониться в бедрах и слегка согнуть колени. Сделаьь махи гири вперед, держа руки прямыми. Когда гиря достигнет уровня плеч, откинуться назад в бедрах. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений.

Приседания с гирями

Такое упражнение эффективно воздействует на квадрицепсы, ягодицы, корпус и плечи.

Держать гирю близко к груди обеими руками, локти направлены вниз. Встать ровно, ноги поставить на ширине плеч. Опустить тело в присед, отведя бедра назад и согнув колени. Держать грудь поднятой, а спину прямой. Оттолкнуться ногами, чтобы вернуться в положение стоя. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений.

Становая тяга с гирями

Это упражнение может помочь женщинам улучшить осанку и избавиться от жира на животе. Это отличное упражнение для всего тела, а это значит, что вы сожжете максимум калорий и избавитесь от лишнего жира.

Встать ровно, ноги при этом поставить на ширине плеч, расположив гирю между ногами. Поверните бедра, чтобы дотянуться до ручки гири. Держите спину ровной, а грудь поднятой. Поднимите гирю, вытянув бедра и колени. Опустите его обратно вниз с контролем. Выполните 4 подхода, каждый по 12 повторений.

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Выпады с гирей

Эти упражнения нацелены на нижнюю часть тела и корпус, сжигая калории и увеличивая мышечную массу. Если вы ограничите время отдыха между каждым подходом, они также станут отличным кардиоупражнением.

Взять гирю двумя руками близко к груди. Встаньте, поставив ноги вместе. Сделать шаг вперед правой ногой и опустить тело в выпад. Оттолкнитесь всей ногой, чтобы возвратиться в прежнее положение. Повторить с левой стороны. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений с каждой стороны.

Русские скручивания с гирями

Это упражнение для укрепления корпуса, которое помогает женщинам добиться подтянутого живота и узкой талии, способствуя формированию желанной фигуры “песочные часы”.

Сесть на пол, согнуть колени и оторвать ступни от земли. Взять гирю обеими руками и поднести близко к груди. Слегка откинуться назад, чтобы задействовать корпус. Повернуть туловище вправо, поднеся гирю к внешней стороне правого бедра. Возвратиться в центр, а затем повернуть влево. Выполнить 4 подхода, каждый по 15 повторений.

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Планка с гирями

Это упражнение прорабатывает весь корпус и помогает эффективнее сжигать жир.

Начинать с положения планки. Гиря должна располагаться сбоку от тела. Держать тело на одной линии. Просунуть одну руку под тело, чтобы схватить гирю, и потянуть ее в противоположную сторону. Вернуть гирю в исходную сторону. Повторить с другой рукой. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений на каждую сторону.

Восьмерка с гирей

Упражнение восьмерка улучшает координацию и воздействует на корпус, что делает его отличным дополнением к программе по снижению веса для женщин.

Встать ровно, ноги расположить на ширине плеч, держать гирю двумя руками. Пропустить гирю вокруг одной ноги, затем через другую, создавая движение восьмерки. Держать корпус задействованным на протяжении всего движения. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений.

Ореолы с гирей

Это упражнение поможет сжечь максимальное количество калорий, укрепить мышцы корпуса и повысить скорость метаболизма.

Ноги расположить на ширине плеч, взять гирю за рожки близко к груди. Поднять гирю и обвести ее вокруг головы в одном направлении. Поменять направление круга. Держать свое тело ​​напряженным. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений.

Приседания с гирями

Это упражнение эффективно задействует мышцы живота, помогая укрепить корпус и сжечь калории.

Сесть на пол, согнув немного колени и поставить ступни на ширину плеч. Держать гирю обеими руками близко к груди, следя за тем, чтобы локти были направлены вниз. Медленно опустить верхнюю часть тела назад, сохраняя контроль. Продолжать опускаться до тех пор, пока спина не коснется пола или коврика. Задействовать основные мышцы и сесть. Одновременно поднять гирю обратно на высоту груди, сидя прямо. Выполнить 4 подходае каждый по 12 повторений.

Ягодичные мостики с гирями

Это фантастическое упражнение, которое задействует ягодицы и помогает укрепить корпус.

Лечь на спину на коврик или пол, согнув немного колени и поставив ступни ровно на ширину плеч. Положить гирю на нижнюю часть живота. Поднять бедра от земли, отталкивая пятки и задействуя ягодицы и корпус. Опускать бедра до тех пор, пока они почти не коснутся земли, но не давать им полного покоя. Сохранять напряжение в ягодицах и подколенных сухожилиях. Выполнить 4 подхода, каждый по 12 повторений.