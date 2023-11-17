Выбираем удобную одежду и занятия с тренером. Как перестать нервничать перед посещением спортзала

Попадание в незнакомую среду всегда вызывает тревогу. Например, человек, собирающийся впервые пойти в спортзал, может очень нервничать, ведь там все такие спортивные и ловкие. На самом деле, это беспочвенные переживания, от которых можно избавиться в несколько простых шагов.

Возьмите группу поддержки

Заниматься с другом или с кем-то из членов семьи гораздо комфортнее. Когда вы приходите в компании с кем-то, то расслабляетесь, видя знакомое доброжелательное лицо. К тому же вы сосредотачиваетесь друг на друге, чувствуете поддержку, благодаря чему вам перестает казаться, что все взгляды посетителей спортзала направлены на вас.

Начните с групповых занятий

Если вы новичок в спорте, и вам психологически тяжело идти в тренажерку, попробуйте начать с групповых занятий фитнесом. Да, в этом случае в зале тоже будет много людей, но вы совершенно не будете их бояться. А все потому, что они будут сосредоточены на тренере, на повторении его действий. Им точно будет не до того, чтобы рассматривать вас и вашу технику. Зато вы привыкнете к спортивной атмосфере и присутствию большого количества людей.

Приходите подготовленным

Чтобы не бояться спортзала, нужно просто заранее узнать о незнакомой среде как можно больше. В интернете вы можете найти абсолютно все. Особенно важно ознакомиться с устройством и принципом работы тренажеров, а также технике выполнения упражнений. Таким образом, вы почувствуете себя увереннее и не будете бояться насмешек из-за ошибок.

Уделите внимание выбору одежды

Чтобы не стесняться и не смущаться, нужно приобрести спортивную форму, в которой вы будете чувствовать себя максимально комфортно. Самое главное, чтобы она была удобной – нигде не давила, не натирала и не сползала. Кроме того, глядя в зеркало, вы должны нравиться себе в этой одежде. Если эти два параметра соблюдены, значит, вы не будете беспокоиться о внешнем виде, и одним поводом для тревоги станет меньше.

Подбадривайте себя

Самая главная поддержка идет не из внешнего мира, а изнутри. Поэтому перед походом в спортивный зал вы должны выстроить эффективный внутренний диалог. Скажите себе, что у вас непременно все получится. Напомните себе о том, что все, кто будет тренироваться вместе с вами, когда-то пришли в зал впервые и совершенно ничего не умели. В конце концов, вы идете в тренажерку для того, чтобы становиться сильнее и красивее, а не для того, чтобы производить на кого-то впечатление.

Помните, что зал предназначен для всех

Спортивный зал – это не чье-то личное пространство, а общественное место. Например, как супермаркет, парикмахерская, кинотеатр и так далее. То есть это совершенно не то место, где кто-то может позволить себе осуждать и высмеивать кого-то. Зал предназначен не только для опытных спортсменов, но и для таких новичков, как вы. И если кто-то будет ехидно ухмыляться, это говорит лишь о его невоспитанности.

Занимайтесь с хорошим тренером

Ваше моральное самочувствие во время занятий во многом зависит от профессионализма тренера, от вашей духовной совместимости. Поэтому подойдите к поиску наставника ответственно, не принимайте поспешных решений.