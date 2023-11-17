Рост военного ВВП России превзошел ожидания экспертов

В третьем квартале года Росстат оценил годовой рост ВВП на уровне 5,5%, что существенно превысило ожидания как Минэкономики (5,2%), так и Банка РФ (5,1%). Экономика РФ показала рост в 2,9% за три квартала, согласно данным Министерства. Этот показатель превышает прогноз Минэкономики на 2023 год на 0,1 процентного пункта. Максим Решетников, глава Минэкономики, даже заявил о возможности достижения роста ВВП в 3% к концу года.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач выразил еще больший оптимизм, предсказывая рост ВВП в 3,2-3,3% за год. Некоторые аналитики даже не исключают, что он может превысить 3%.

Авторы Telegram-канала MMI связывают оценку Росстата с “игрой с дефляторами в производстве военной продукции”. Bloomberg Economics подсчитали, что рост ВВП без учета финансового сектора в третьем квартале обусловлен обработкой, включая оборонно-промышленный комплекс, а также оптовой торговлей. Розница и строительство добавили по 1 процентному пункту к годовому росту.

Росстат не публиковал оценок внутригодового сезонно сглаженного роста в третьем квартале, однако аналитики Bloomberg Economics отмечают его заметное ускорение — до 1,3% с 0,8% во втором квартале. Они также согласны с Центральным банком в том, что экономика остается сильно перегретой и отклоняется вверх от долгосрочного трендового роста.

Центр макропрогнозирования Газпромбанка подчеркивает, что дефицит свободных трудовых ресурсов и ограниченные логистические возможности становятся барьерами для дальнейшего роста. Предсказания также указывают на возможные изменения в распределении ресурсов в экономике в результате бюджетных стимулов в 2024 году.

Bloomberg Economics ожидает “нанорецессии” в четвертом квартале 2023 года и первом квартале 2024 года, сокращение ВВП на 0,1-0,2% квартал к кварталу. Тем не менее, в целом, рост экономики в 2023 году может достичь 3%, но замедлиться до 0,9-1% в 2024 году.