Мнение: Пригожин их сберег для нас

По Сети ходит такой интересный список:

❌ Вячеслав Самойлов отрезал голову своей девушке Ольге Шляминой. Получил почти 10 лет тюрьмы, отсидел несколько лет, помилован после 6 месяцев на СВО.

❌Вадим Техов 10 раз ударил бывшую жену ножом в живот прямо под камерой видеонаблюдения. Получил 16 лет тюрьмы. Отсидел несколько месяцев, помилован после 6 месяцев на СВО, находится на свободе.

❌ В Новосибирске бывший вагнеровец изнасиловал двух школьниц 10 и 12 лет, угрожая им гранатой.

❌Дмитрий Зеленский убил свою девушку и пропустил её тело через мясорубку. Получил 11 лет тюрьмы, помилован после 6 месяцев СВО, находится на свободе.

❌Иван Рассомахин отправлен в колонию строгого режима на 14 лет за убийство и грабёж. Отсидел несколько лет, помилован после 6 месяцев СВО. По возвращению убил 85-летнюю пенсионерку.

❌Сергей Шмелёв избил приятеля до смерти, снимая всё на камеру и веселясь, перемазанный кровью. Получил 14,5 лет тюрьмы. Отсидел несколько лет, помилован после участия в СВО, находится на свободе.

❌Станислав Богданов убил судью, нанеся ему более 40 ударов кочергой и гантелью. Приговорен к 23 годам тюрьмы. Отсидел несколько лет, помилован после участия в СВО.

❌Евгений Дудров похитил школьника и требовал выкуп. Не получив выкупа, задушил этого школьника. Получил 12 лет тюрьмы, отсидел несколько месяцев, помилован после 6 месяцев на СВО, находится на свободе.

❌Владимир Татаринцев изнасиловал и убил девушку, а тело её сжёг. Получил 24 года тюрьмы. Отсидел несколько лет, после участия в СВО помилован, находится на свободе.

❌Артём Бучин изнасиловал и забил камнем 23-летнюю медсестру, у которой был маленький ребенок. Получил 20 лет, отсидел несколько месяцев, после участия в СВО помилован, находится на свободе.

❌ Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов убили женщину, чтобы завладеть её автомобилем. Получили 21 и 18 лет тюрьмы соответственно. Отсидели несколько лет, помилованы после 6 месяцев на СВО.

❌ Владислав Канюс избил свою бывшую девушку Веру Пехтелеву, изрезал её ножом, причинив более 100 травм, потом изнасиловал и задушил её шнуром от утюга, издеваясь над ней в течение шести часов. Приговорен к 17 годам тюрьмы. Отсидел несколько месяцев, помилован и избавлен от выплаты 4 млн ущерба после 6 месяцев на СВО.

❌ Дмитрий С. жестоко убил чету пенсионеров ради 1300 рублей. Получил 21 год тюрьмы, отсидел несколько лет, помилован после участия в СВО, находится на свободе.

❌ Осужденный за расчленение 18-летней девушки в Чите на 14 лет Цырен-Доржи Цыренжапов вышел на свободу спустя 4 года и вновь подозревается в убийстве.

❌ Владислав Коробенков изнасиловал и забил битой 19-летнюю девушку, нанеся ей 60 ударов по голове. Получил 19 лет, отсидел несколько лет, помилован после 6 месяцев на СВО, находится на свободе.

Информация настолько не нуждается в комментариях, что большинство, естественно, постарается ее забыть сразу после прочтения (а самые умные – еще ДО). Но, в принципе, тут я вижу очередной обман Е.Пригожиным простых русских людей. Он-то, помнится, изначально, когда еще только готовились реализовывать прорывную идею использовать зеков для комплектования “добровольных формирований”, обещал народонаселению, что будет “утилизировать” всех помилованных заключенных в лобовых атаках по минным полям, то есть будет якобы двойная польза для рособщества: и невероятные территориальные приросты без мобилизаций особо ценного (несидящего) человеческого материала, и быстрое выведение в расход душегубов и насильников силами ВСУ. Обывателям нравилась и такая убедительная арифметика, и сам хитромудрый кремлевский повар.

А оно, вишь, вона как обернулося. Берёг, что ли, проклятый повар своих боевых зеков, аки твой Суворов?! Российское общество может простить многое, но никак не человеколюбие, тем более в столь специфическом изводе.

В целом же – мы видим некий повтор ситуации 1956 года, когда после XX съезда пошли массовые реабилитации и помилования, и, по слову Анны Ахматовой, “Россия, которая сидела, посмотрела в глаза России, которая сажала”. Но ныне – с определенным в духе времени колоритом.