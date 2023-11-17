Приводим ноги в порядок. Какие упражнения помогут вернуть форму обвисшим коленям

Обвисшие отекшие колени заставляют многих женщин отказываться от платьев, юбок и шорт, которые открывают эту часть тела посторонним взглядам. Однако устранить эту проблему можно не только с помощью пластической хирургии, но и в домашних условиях.

Причины обвисания коленей

Свой эстетический вид колени могут потерять по нескольким причинам:

Частые диеты. Частое изменение веса (похудение и набор массы) приводят к тому, что кожа не успевает восстанавливаться. Так, после похудения жировые запасы сгорают, а кожа остается растянутой. Однако постоянные изменения рациона и дефицит витаминов и минералов может вызвать снижение вырабатываемого коллагена — белка, отвечающего за эластичность дермы. Отечность. Отеки возникают в тех случаях, когда количество лимфы в межклеточном пространстве превышает норму. Это может произойти в результате болезней внутренних органов, нарушения гормонального фона, варикозной болезни, нарушениях работы сердца, малоподвижный образ жизни. Возрастные изменения. С возрастом в организме сокращается выработка коллагена, поэтому кожа постепенно утрачивает упругость. Это осложняется тем, что в области колен отсутствуют потовые и сальные железы. Именно поэтому кожа здесь более сухая и реагирует на старение одной из первых.

Упражнения для подтяжки коленей

Улучшить внешний вид коленей можно с помощью нескольких простых упражнений:

Приседания. Такое упражнение дает нагрузку на мышцы спины, пресса, ягодиц, бедер, икр, а также подколенные мышцы. Исходное положение: ноги на ширине плеч, спина прямая, лопатки опущены. Во время приседа нужно следить за осанкой, нельзя заваливаться вперед. В самой нижней точке бедра должны оказаться параллельными полу. Подъем ног в положении сидя. Максимально проработать мышцы ног (в том числе подколенные) позволяет упражнение с подъемами ног. Для его выполнения садятся на пол, ноги прямые, ладонями опираются на пол позади себя. Ноги поочередно поднимают вверх (насколько возможно). Колени при этом сгибаться не должны. Выпады вперед. Из исходного положения стоя делают широкий шаг правой ногой и переносят на нее основной вес тела. Спину в это время нужно держать прямо. Колено левой ноги почти касается пола. В таком положении нужно задержаться на несколько секунд, после чего возвратиться в исходное положение. Упражнение повторяют левой ногой. Растяжка квадрицепсов. В положение стоя правой рукой сзади обхватывают правую щиколотку. Нужно подтянуть пятку максимально близко к ягодице. При этом бедро правой ноги должно быть параллельно бедру левой ноги. Через несколько секунд возвращаются в исходное положение и проводят те же движения левой ногой.

Устранение отеков

Для устранения отечности врачи советуют придерживаться нескольких правил:

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Помните, как выглядит разлив бензина в луже? Теперь в моде такой маникюр Соблюдение питьевого режима. Недостаток выпиваемой воды приводит к тому, что организм начинает запасать жидкость, а это приводит к отечности. Соблюдение режима сна. Недосып влияет на водный обмен в организме и нарушает процесс выведения жидкости. Сокращение количества соли в рационе. Снеки, фаст фуд, копчености — все эти продукты содержат в себе много соли, что способствует накоплению воды в организме. Разнообразие в рационе. Некоторые минералы и витамины влияют на водный обмен в организме. При их недостатке возникает задержка жидкости. Принятие контрастного душа. Такая водная процедура ускоряет ток лимфы и способствует улучшению вывода лишней воды.

Уходовая косметика

Кожа в области колен нуждается в регулярном уходе. Это значительно улучшит ее внешний вид. Для этого можно использовать несколько косметических средств:

Скрабы и пилинги. Кожа на коленях часто бывает огрубевшей. Это портит ее вид и снижает эффективность увлажняющих и питательных кремов. После удаления отмерших клеток эпидермиса с помощью пилинга или скраба уходовые средства будут достигать цели быстрее. Увлажнение и питание. Для этого можно использовать маски, сыворотки, крема.