“Сериал найдет отклик в сердцах многих” – создатели рассказали о новом комедийном сериале “Мендельсон”

В начале октября на канале ТНТ состоялась премьера комедии под названием “Мендельсон”, которая рассказывает о похождениях бывшего десантника в непривычном для него “женском” мире, где он пытается выжить. В главной роли снялся Владимир Сычев, получивший известность еще в юности благодаря съемкам в “Ералаше”, а затем и в многочисленных сериалах.

Приключения Мендельсона

В центре сюжета сериала находится бывший офицер-десантник Владимир Мендин, у которого позывной – Мендель. На него свалилось наследство от генерала в виде салона для новобрачных и сопутствующей этому кучей проблем, в том числе и бандитских разборок.

Странную шутку сыграла судьба с брутальным служакой, попавшим в женское царство. Он живет с тремя дочками, которые захватили власть в доме. Его тельняшкам из-за их платьев уже нет места в шкафах.

А свадебным салоном заправляет Лена Жукова, относящаяся к закоренелым холостячкам. Когда жизнь как будто начинает налаживаться, объявляется генеральская вдова со своим бойфрендом, они всерьез настроены отобрать у Владимира салон.

Среди других актеров “Мендельсона” можно назвать Ольгу Тумайкину, Тимура Батрутдинова, Марину Федункив, Елизавету Моряк, Павла Комарова, Виктора Бычкова, Марию Кравченко. В качестве режиссера-постановщика выступил Гарик Петросян.

Экстремальные моменты

Гарик Петросян рассказал, что в фильме было несколько массовых сцен, в самой масштабной из которой было задействовано сто человек. На их фоне герои праздновали День десантника. Троим из участников пришлось искупаться в фонтане, как того требует традиция. Этот эпизод снимался в парке “Сокольники”.

Случались и экстремальные моменты. Например, Владимир Сычев прыгал с парашютом, но все-таки была применена страховка в виде тросов. Артист поделился, что в реальной жизни он такой прыжок уже совершал. Когда у него не было детей, он совершал экстремальные путешествия, прыгал и с парашютом, и с тарзанки, заходил в клетку с акулами. Но сейчас этого делать уже не будет, поскольку появилась ответственность.

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Отец двух дочерей

Как и его герой, Сычев является отцом дочерей – Ани тринадцати лет и одиннадцатилетней Маши. Журналисты спросили у него, совпадает ли его отношение к своим девочкам с отношением его экранного героя к его отпрыскам. А также поинтересовались, каких парней он хотел бы видеть рядом с наследницами в будущем.

На это актер ответил, что пока еще его дочери не выросли, и о молодых людях задумываться рановато. Но он думает, что фейс-контроль с появлением ухажеров будет таким же строгим, как и в случае Владимира Мендина. Для Владимира Сычева главное, чтобы Анна и Мария были счастливы, а рядом с ними были здравомыслящие мужчины с правильным взглядами и жизненными целями.

Надежда на успех

Павел Комаров, который запомнился публике как звезда сериала “Жуки”, надеется, что фильм понравится многим зрителям, поскольку они смогут узнать себя в персонажах. И не исключено, что кто-то получит ответы на вопросы, которые ставит перед ним жизнь.

О своем герое диджее Антоне артист говорит как об обычном парне, искренне любящем и готовом на все для того, чтобы быть рядом с Женей, своей любимой. Однако ее отец, тот самый Мендель, настроен категорически против их союза. У Павла остались исключительно теплые, приятные впечатления от съемок. Это и интересный материал, и профессиональная команда, и замечательные партнеры.

Участие в больших гонках

Интересно, что узнать актера в этом сериале довольно проблематично, поскольку он сбросил около сорока килограммов, хотя специально ничего для этого не делал. Комаров лишь начал следить за собой, перестав принимать пищу после шести вечера. В сериале артисту пришлось и заниматься музыкой, и участвовать в больших гонках. Он рассказал, что ему нужно было приспособиться к езде на раритетном мотоцикле. Сначала хотели посадить на него дублера. Но Павел попробовал, и у него получилось.