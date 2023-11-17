Работа по дому может снизить стресс не хуже медитации

Жизнь современного человека полна переживаний. Будет справедливо сказать, что это вообще один сплошной стресс. Можно часто услышать советы о том, что при нервных состояниях нужно медитировать и отдыхать. Но недавние исследования психологов опровергают эту теорию. Оказывается, для борьбы со стрессом нужно хлопотать по хозяйству.

Социологический опрос

Недавно психологи решили опровергнуть концепцию “ничегонеделания” как инструмент борьбы со стрессом, и провели небольшой опрос. К нему привлекли 2000 человек. Среди них были как мужчины, так и женщины различных возрастов и профессий. У них спросили о том, как хлопоты по дому влияют на стресс (ослабляют или усиливают), а также предоставили перечень самых распространенных домашних дел. Респонденты должны были выбрать те, которые их умиротворяют, успокаивают. Результаты получились очень интересными.

Результаты опроса

Около 91 процента опрошенных согласились, что спокойствие можно найти в повседневных задачах, работе по дому, а 56 процентов респондентов полагают, что рутинная уборка может быть более расслабляющей для психики, чем традиционные методы, такие как медитация.

Около 31 процента заявили, что измельчение продуктов расслабляет их, и столько же сказали, что им нравится поливать растения. А 28 процентов любят развешивать или гладить белье.

Удивительно, но каждого пятого расслабляет звук работающего пылесоса. А большинство мужчин заявило, что они успокаиваются, когда проводят время в гараже со своим автомобилем.

Почему домашние дела помогают

На самом деле нет ничего удивительного в том, что домашние хлопоты успокаивают человека. Просто это та сфера деятельности, которая нам абсолютно подконтрольна, в которой практически нет шансов ошибиться и сделать что-то неправильно. А для человека на самом деле очень важно чувствовать, что он держит руку на пульсе и все контролирует. Именно поэтому такая деятельность успокаивает.