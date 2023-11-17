 

Не бойтесь плиссированных юбок, широких брюк и стиля офис-шик: эффектные модные тенденции зимы-2023/2024

17.11.2023, 4:25, Разное
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Эффектные модные тенденции зимы 2023/2024 года во многом основаны на трендах осени, которые многим пришлись по вкусу. Насыщенные оттенки красного цвета будут по-прежнему на пике моды, но появятся и оригинальные наряды в серых тонах. Джинсы станут более темными, появятся дополнительные металлические детали, помогающие создать образ к зимним праздникам. Некоторые модные тенденции нынешнего сезона мы рассмотрим в этом материале.

Широкие брюки

Одним из модных трендов этой зимы остаются объемные, широкие силуэты. Это отличная новость для любительниц свободной и комфортной одежды. Наденьте широкие брюки с белой футболкой и ветровкой, когда на улице похолодает.

Не отказывайтесь от плиссированных юбок

Современная мода все чаще подчеркивает женственность прекрасных дам. Эта тенденция сохранится и нынешней зимой. Посмотрите на обилие складок и бантов в женских нарядах на улицах и на подиумах.
В последние годы юбки претерпели значительные изменения. Теперь вы можете сочетать их с ботинками из натуральной кожи и даже брюками. В преддверии зимних праздников разумным вложением средств станет выбор аксессуаров с металлическими элементами.

Эффектные наряды

Модницы убеждены, что мрачная осень и зима не повод для того, чтобы носить скучную и безликую одежду. Выбирайте смелые принты, уникальные силуэты, яркие цвета или сочетание нескольких оттенков. Необычные по силуэту и цвету пальто помогут вам выделиться из толпы людей в темных одеждах.

Темные джинсы

Светлый деним в наши дни находится на пике популярности, но, несмотря на это, взгляните на прохожих в любой крупном городе. Станет очевидно, что стильные люди предпочитают более темные оттенки, которые для зимнего сезона подходят идеально.

Что касается силуэтов, то на данный момент в моде прямые или широкие джинсы. Однако тем, кто хочет оставаться в авангарде моды в этом сезоне, рекомендуем выбрать джинсы в приглушенных синих тонах.

Офисный шик

Как повысить уверенность на работе в этом сезоне? Необходимо одеваться так, будто вы занимаете ответственную руководящую должность. Женщин вдохновляет то, как подобные наряды бросают вызов нормам офисного стиля, превращая классическую деловую одежду в нечто более смелое.

Купите белые рубашки на пуговицах, негабаритные куртки или жакеты, лоферы или изящные лодочки, а затем добавьте оригинальные детали – дизайнерскую сумку, эффектные, но не слишком крупные украшения. Это выведет ваш офисный стиль на новый уровень.

Выбирайте серый цвет

Стилисты считают его самым недооцененным. Кому-то он кажется скучным, но образ, подобный тому, что вы видите на фото, бесспорно, выглядит очень элегантно. В зимнем сезоне трендовые серые тона позволяют создавать удобные и стильные монохромные наряды.

Всего оттенки красного

Практически на всех показах сезона представлены оттенки этого яркого цвета.

Как правило, они представлены в однотонных ансамблях. Независимо от того, предпочитаете ли вы рубиновый или алый оттенок, все они излучают жизнеутверждающую энергию, которая необходима нам, чтобы пережить холодное время года.


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