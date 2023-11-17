 

В пустыне ОАЭ строят «умный» город будущего

17.11.2023, 3:45, Новости дня
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В Объединённых Арабских Эмиратах среди пустыни создают экологически чистые городские застройки с нейтральными выбросами углерода и скоростным личным транспортом. Как передаёт NTD, здания в «умном» городе будущего будут потреблять на 70 процентов меньше электроэнергии и на 40 процентов меньше воды, чем обычные. Они воздухонепроницаемые и с затемнёнными окнами, что защищает их от солнца и тепла.

На первый взгляд эти постройки напоминают промышленную зону. Но на самом деле это «умный» город будущего среди пустыни. В Объединённых Арабских Эмиратах создают экологически чистые городские застройки с нейтральными выбросами углерода и скоростным личным транспортом.

Масдар-сити растёт в Абу-Даби. Можно увидеть, что все здания в нём находятся впритык друг к другу, улицы узкие, а окна — маленькие. Благодаря этому можно значительно сэкономить на охлаждении.

Если выразить это в цифрах, то здания будут потреблять на 70 процентов меньше электроэнергии и на 40 процентов меньше воды, чем обычные. Они воздухонепроницаемые и с затемнёнными окнами, что защищает их от солнца и тепла.

КРИС ВАН, замдиректора по устойчивому развитию города: Здания Масдар-Сити экологичны по ряду причин. Они лёгкие, их окна не слишком большие и не слишком маленькие, они очень хорошо затемнены. Стены очень хорошо защищены и с очень хорошей изоляцией.

А некоторые местные жители уже пользуются таким персональным транспортом. Он работает на магнитах.

СТИВ СЕВЕРАНС, директор по устойчивому развитию города: Этот автомобиль не совсем подходит для всех городских условий. Для него требуется ряд магнитов. Когда мы впервые начали его использовать в 2010 году, это был самый продвинутый беспилотный автомобиль из доступных. С тех пор мы продвинулись и создали транспортные средства, которые лучше взаимодействуют в реальной среде на дорогах, действительно готовы к автономным поездкам.

Многие считают «умные» и экологичные города способом решить проблему изменения климата. Однако профессор Института международного развития Айюб Шарифи считает, что здесь кроются подводные камни.

АЙЮБ ШАРИФИ, профессор Института международного развития: Есть много неопределённостей вокруг «умных» городов. Я думаю, что ключевой вопрос, которому не уделяют внимания, — это вопрос отдачи. Конечно, «умные» города в некоторых секторах, таких как энергетика и водоснабжение, могли бы обеспечить больше эффективности. Но эта эффективность может привести к дальнейшему потреблению, поэтому в этом смысле, я думаю, нам нужно быть осторожными.

Объединённые Арабские Эмираты стремятся прийти к нулевому уровню выбросов уже к 2050 году. А уже 30 ноября в Дубае стартует климатический саммит COP28. Он продлится до 12 декабря.

Дата выхода в эфир 16 ноября 2023 года.

Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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