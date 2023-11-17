Рупор кремлевской пропаганды: В школах ограничат использование смартфонов

В школах ограничат использование телефонов.

Не запретят, а ограничат. Соответствующее решение приняла сегодня Госдума.

Телефоны теперь можно использовать в школах при чрезвычайных ситуациях и неких образовательных целей.

Обычное использование телефонов на уроках теперь запрещено. Как именно будет осуществляться контроль и что будут делать с нарушителями режима, пока до конца непонятно.

Володин заявил, что данные меры направлены на повышение дисциплины в школе и сослася на многочисленные просьбы учителей и родителей ввести подобные ограничения. Ранее, действительно, обществнные организации призывали к таким ограничениям, наравне с заявлениями представителей власти.

Звучит логично, но по опыту учебы в 90х, когда никаких смартфонов и близко не было, а пейджеры были предметом для избранных, если школьник хочет заниматься хренью на уроках, он будет заниаться хренью на уроках, если только учитель не подавляет класс своим авторитетом. Такие преподы безусловно были и есть. А если у учителя авторитета в классе нет, то и борьба с телефонами на уроках будет тем еще испытанием.

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