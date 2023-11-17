Рупор кремлевской пропаганды: Семерочка за ценник

Феминистку, активистку ЛГБТ, "художницу" и "общественную активистку" Александру Скочиленко приговорили к 7 годам колонии общего режима за подмену ценников в питерских магазинах агитацией направленной на дискредитацию ВС РФ. Так как тут имела место не только болтовня, но и активная деятельность за пределами кухни, то вкатили по полной. Либеральная общественность негодует, как так…

При этом распространяемая агитация была получена Скочиленко от неких неустановленных лиц.

По факту, в сухом остатке занималась вражеской пропагандой в условиях войны. В годы ВОВ могли и под расстрельную статью отправить. В либеральной России будущего дали семерку.

Трудно не вспоминить советскую классику относительно таких персонажей.

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