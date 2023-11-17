 

Фаговая терапия позволяет лечить лекарственно-устойчивые инфекции супербактерий

17.11.2023, 2:10, Разное
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Фаготерапия, новаторский метод борьбы с инфекционными заболеваниями, приобретает все большую популярность в медицинском сообществе. Способность фагов – вирусов, специфических для бактерий – атаковать и уничтожать инфекционные агенты стала объектом большого интереса ученых и врачей по всему миру. И наступает момент, когда фаготерапия не только представляется многообещающей альтернативой к антибиотикам, но и считается эффективным лечением даже лекарственно-устойчивых супербактериальных инфекций.

Лекарственная резистентность к антибиотикам стала острой проблемой современной медицины, затрудняя борьбу с инфекциями, которые ранее были поддающимися контролю. Это вызвано не только вызванным людьми неправильным использованием антибиотиков, но и простой эволюцией бактерий. Мутации и горизонтальный генный перенос способствуют возникновению вида, становящегося устойчивым к действию множества антибиотиков, таким образом создавая новый вызов для современной медицины.

Симптомы и осложнения, возникающие при инфекциях, вызванных лекарственно-устойчивыми супербактериями, часто угрожают не только жизни пациента, но и всей системе здравоохранения. Именно в таких ситуациях фаготерапия выходит на передовую, предлагая новую надежду для эффективного лечения.


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