Пикси-боб с зачесанной набок челкой, шегги и пляжные волны: эффектные прически для очень тонких или редеющих волос

Подобрать идеальную прическу для тонких волос непросто. Но правильная стрижка поможет создать объемную прическу, которой позавидуют даже обладательницы густых и пышных волос. Важно выбрать свой стиль, максимально эффективный для придания объема вашим длинным, средним и коротким прядям.

Для обладательниц очень тонких волос мы подготовили подборку 20 стильных и омолаживающих причесок.

Пикси-боб с челкой, зачесанной набок

В этой прическе стилист придал образу модели больше остроты благодаря объемной текстуре. Когда вы аккуратно зачесываете набок волосы, у вас получается глубокий боковой пробор, придающий стрижке непринужденный вид.

Мягкие локоны до плеч

Стрижка с текстурированными кончиками средней длины – отличный способ насладиться объемом и длиной своих волос. Более длинная челка подчеркнет черты лица, придавая ему мечтательность и воздушность, к которой стремятся многие женщины.

Шегги для тонких волос

С помощью этой потрясающей стрижки можно изменить классическую форму боба. Челка и многослойность придают прическе пышности и подчеркивают текстуру ваших волос. Визуально они будут казаться гуще.

Длинная пикси для тонких волос

Эта многослойная стрижка для тонких волос подойдет тем, кто мечтает о простой в уходе прическе. Многослойность, нежные карамельные оттенки прядей и боковая челка создают иллюзию объемных волос.

Пляжные волны для тонких длинных волос

Пляжные локоны можно без преувеличения назвать лучшей прической для тонких волос. Не имеет значения, создаете ли вы их с помощью средства для укладки или соленого спрея, эти роскошные локоны сделают ваши пряди гуще и объемнее, во всяком случае, визуально.

Пряди, обрамляющие лицо

Хотя считается, что за длинными волосами ухаживать сложнее, эта многослойная стрижка опровергает это утверждение. По утрам вам потребуется всего несколько минут, чтобы привести волосы в порядок. Кроме того, боковые пряди мягко обрамят лицо, подчеркивая его красивые черты.

Мелированные пряди с волнистыми слоями

Эта прическа для тонких волос проста в уходе и идеальна в исполнении. Многослойность и светлые блики, которые обрамляют лицо, создают впечатление более объемных и густых волос.

Очаровательная прическа с мягким локонами

Если по каким-то причинам вас не устраивают многослойные стрижки, а ваши волосы слишком тонкие, обратите внимание на эту прическу одной длины с волнистой и свободной текстурой. Для укладки волос можно использовать различные средства, позволяющие сохранить этот элегантный и немного взъерошенный вид.

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Пикси-боб с длинной челкой

Подчеркните свой образ с помощью этой утонченной стрижки длиной немного ниже подбородка. Дополните ее длинной челкой и укладкой слоями, которую можно сделать с помощью тонкой круглой щетки. Она приподнимет волосы у корней и придаст прядям дополнительный объем.

Тупой боб для волнистых и тонких волос

Эта прическа не имеет ограничений по структуре волос и по возрасту. Она идет практически всем. Красивый боб имеет более длинные в верхней части пряди, которые поддерживают форму и придают текстурированный вид. Теплый балаяж-блонд придает коротким тонким прядям эффект увеличенного объема.

Многослойная прическа на волосы средней длины

Слои действительно придают объем тонким волосам, если уложить их правильно: создать объем на макушке и подвижность на концах прядей. С помощью горячего средства для укладки или соленого спрея создайте мягкие и упругие локоны.

Прямая короткая стрижка с длинной боковой челкой

В этом элегантном бобе воплощено все, что требуется для современных стильных стрижек для тонких волос: мелирование, придающее глубину, и зачесанная набок длинная челка, создающая эффект более густых волос.

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Косые светлые пряди с тонкой челкой

Короткие и “острые” стрижки способны творить чудеса для обладательниц тонких волос. К примеру, косая стрижка с тонкой челкой, которую вы видите на следующем фото, создает иллюзию движения ваших коротких волос и их объема, придавая им пышность.

Волнистый рыжий боб с челкой

Восхитительная короткая стрижка насыщенного медного оттенка не только визуально делает тонкие волосы более густыми, но и придает им стильный вид. Интересно смотрятся незначительные различия в челке и длине прически.

Многослойный боб с мелированием и боковым пробором

Очарование прическе придает глубокий боковой пробор. Просто зачесывайте набок волосы, и вы получите значительное увеличения объема.

Стильная стрижка пикси с тонкой челкой

Если ваши волосы не отличаются густотой, более короткая стрижка может добавить им объема, как в этой очень милой летней стрижке. Укоротите сзади волосы несколькими слоями, а спереди оставьте длинную и тонкую челку, которая подчеркнет блеск и очарование ваших глаз.

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Прямые длинные волосы с тонкой челкой

Иногда осветление естественного цвета волос приводит к тому, что они кажутся еще тоньше. Эту проблему можно решить просто. Нанесите более темную основу под светлые волосы. Это поможет создать визуально привлекательный и сбалансированный образ.

Уложенный боб для вьющихся волос

Эта текстурированная стрижка придаст восхитительный объем очень тонким волосам. Сочетание мелирования и приглушенных тонов в сочетании с челкой станет эффектным завершающим штрихом в создаваемом образе.

Многослойная стрижка для редеющих волос средней длины

Будьте смелее и примите благородную седину. Многим женщинам следует прислушаться к этому совету стилистов. Прерывистые слои придают прядям текстуру, а челка красиво обрамляет лицо.

Короткая стрижка и пепельный балаяж

Отличный вариант для тех, кто не хочет избавляться от длины волос. Дополните прическу стильной боковой челкой. Модный пепельный балаяж визуально сделает тонкие пряди более объемными. Идеальный выбор для очень тонких волос. Они будут выглядеть привлекательно, когда немного отрастут.