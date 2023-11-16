 

Рупор кремлевской пропаганды: В освобожденном Кидале

16.11.2023, 0:24, Разное
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Бойцы ЧВК "Вагнер"в освобожденном городе Кидал на севере Мали.
С начала наступления армии Мали и отрядов ЧВК "Вагнер" освобождено уже более 20 городов, поселков и военных баз захваченных боевиками поддерживаемых Францией и использующих брошенную технику "миротворцев ООН".

Освобождение Кидала позволит в обозримой перспективе усилить контроль правительства Мали над севером страны.
Другую часть ЧВК "Вагнер" мы будем видеть уже на полях сражений на Украине, где "вагнера" будут воевать в составе Росгвардии. Собственно, уже воюют.

Источник: Colonel Cassad


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